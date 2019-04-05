Новая молочная ферма будет построена в ненецком с. Оксино

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 05.04.2019

Ненецкая агропромышленная компания планирует объявить тендер на разработку проектно-сметной документации строительства здания молочной фермы. Предприятие будет заказывать проект за свои деньги.

Договор о строительстве объекта в Оксино подписан на рабочей встрече главы НАО А. Цыбульского с директором Ненецкой агропромышленной компании А. Чудочиным и руководителем департамента природных ресурсов НАО М. Фериным.

Существующее здание фермы эксплуатируется 37 лет, поэтому сильно обветшало. У агропромышленной компании хорошие показатели, что видно по валовому производству, но их можно поднять. Округ поддержит передовиков в строительстве фермы.

Разработка проекта, сметы, прохождение госэкспертизы займут несколько лет, а непосредственно строительство фермы начнется в 2021 г. Она будет рассчитана на 240 голов КРС, среди которых 105 голов дойного стада. В здании оборудуют цех для переработки молока.

Справка. Валовое производство молока фермы составляет 4361 центнер, средний удой - 5451 кг на корову в год. Среднегодовой удой по хозяйствам региона - 4585 кг. Поголовье фермы в Оксино сейчас составляет 160 голов КРС, 50% из которых - молочные коровы.


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