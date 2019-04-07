Подготовку к полевой кампании на Вологодчине обсудили в правительстве области

Вологодская область >> Сельское хозяйство >> 07.04.2019

2 млрд руб. направят на поддержку местных аграриев в этом году. Подготовка к весенней посевной стала темой обсуждения на совещании в правительстве Вологодской области.

В сельскохозяйственных организациях, фермерских хозяйствах подготовка идет полным ходом. Готовность техники составляет 81%.
Яровой сев проведут на площади 144 тыс. га (81% приходится на зерновые). В хозяйства региона завезли 900 тонн семян зерновых, зернобобовых культур и 37 тонн льна. Закупаются удобрения, средства для защиты растений, а для обеспечения минеральными удобрениями между правительством и "ФосАгро" подписано соответствующее соглашение. Под урожай закупят 32 тыс. тонн удобрений.

На 1 апреля областные хозяйства закупили 11 тыс. тонн минеральных удобрений, а это 1/3 от потребности. Ключевые поставки ожидаются в апреле, после получения аграриями субсидии. В 2019 г. объем поддержки превысит 360 млн руб.

Если 2 млрд руб. окажется недостаточно для региона, потребуется допподдержка, объем финансирования может быть увеличен до 2,5 млрд руб.


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