13 рейсов в места расположения оленеводческих хозяйств запланировано в рамках празднования Дня оленя в НАО

Оргкомитет подготовки к празднику утвердил график выполнения полетов, а профильное ведомство согласовало с оленеводческими хозяйствами удобные даты.



Праздничные вертолеты сделают 13 рейсов к 14 оленеводческим хозяйствам: "Рассвет Севера", Ненецкая община "Канин", родовая община "Ямб-то", "Путь Ильича", остров Колгуев, "Восход", "Заполярье", "Ижемский оленевод и Ко", Ненецкая агропромышленная компания, "Нарьяна-Ты", "Индига", коопхоз "Ерв", "Харп", община "Ялумд".



Перелеты будут проведены 29 июля - 5 августа на Ми-8МТВ, Ми-8Т. Запланированная длительность рейсов - 78,3 летных часов. Из окружной казны на эти цели направлено 13,45 млн руб. Сотрудники департамента составляют планы загрузки вертолетов, выбирают географические координаты для мест посадки, точек проведения праздника в оленеводческих хозяйствах.



Ведомство должно провести анализ показателей хозяйств за прошлый год для определения победителей отраслевого конкурса и поощрения их денежными премиями в рамках праздника. О подробностях празднования пока не сообщается.