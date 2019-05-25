13 рейсов в места расположения оленеводческих хозяйств запланировано в рамках празднования Дня оленя в НАО

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 25.05.2019

Оргкомитет подготовки к празднику утвердил график выполнения полетов, а профильное ведомство согласовало с оленеводческими хозяйствами удобные даты.

Праздничные вертолеты сделают 13 рейсов к 14 оленеводческим хозяйствам: "Рассвет Севера", Ненецкая община "Канин", родовая община "Ямб-то", "Путь Ильича", остров Колгуев, "Восход", "Заполярье", "Ижемский оленевод и Ко", Ненецкая агропромышленная компания, "Нарьяна-Ты", "Индига", коопхоз "Ерв", "Харп", община "Ялумд".

Перелеты будут проведены 29 июля - 5 августа на Ми-8МТВ, Ми-8Т. Запланированная длительность рейсов - 78,3 летных часов. Из окружной казны на эти цели направлено 13,45 млн руб. Сотрудники департамента составляют планы загрузки вертолетов, выбирают географические координаты для мест посадки, точек проведения праздника в оленеводческих хозяйствах.

Ведомство должно провести анализ показателей хозяйств за прошлый год для определения победителей отраслевого конкурса и поощрения  их денежными премиями в рамках праздника. О подробностях празднования пока не сообщается.





Рекомендуем по теме:

В День оленя вертолеты Нарьян-Марского авиационного отряда выполнят 14 рейсов

Племенные оленеводческие хозяйства НАО подтвердят статус репродукторов ненецкой породы северных оленей

Хозяйства округа завершают кампанию по заготовке оленины

В ненецкой тундре откроется кочевой детский сад

Вредные вещества в печени северных оленей превышают норму

143,2 млн руб. выделил бюджет НАО на развитие оленеводства в регионе


Представители Ненецкого округа примут участие в конкурсе "Лучшая региональная экспозиция"

В Архангельской области вводится запрет на лов

Конкурс-фестиваль анимационных фильмов "Живые картинки" проходит в Архангельске

Часть музея "Кижи" сдали в аренду

Под Сыктывкаром столовую переделают в спорткомплекс

Поправки в горбюджет Петрозаводска предусматривают увеличение доходной части на 669 млн руб.

Тотьма попала в Forbes
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета