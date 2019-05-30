На поддержку фермерства Ненецкий округ получит 23,85 млн руб.

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 30.05.2019

На поддержку фермерства за 3 года Ненецкий округ получит 23,85 млн руб. Из них окружная казна выделит 2,4 млн руб.

Администрация НАО с Минсельхозом РФ заключили соглашение, согласно которому будут предоставлены целевые средства из федеральной казны окружной. Объем ассигнований в этом году – 8,7 млн руб., в 2020 г. – 6,75 млн руб., в 2021 г. – 8,4 млн руб. Эти деньги направят на грантовую поддержку фермерства "Агростартап". Она проводится с текущего года в рамках нацпроекта "МСБ и поддержка предпринимательской инициативы", федерального проекта развития сельхозкооперации и поддержки фермеров. Сумма гранта будет определяться конкурсной комиссией округа с учетом наличия своих средств грантополучателя, его плана расходов.

Эти меры нацелены на вовлечение личных подсобных хозяйств и фермеров в кооперацию, повышение финансовой устойчивости, увеличение объемов производства.

Одним из видов господдержки также будет финансовое обеспечение работы центров компетенций в сельхозкооперации, на которые возлагают задачи подготовки управленческих кадров, сопровождение работы малого агробизнеса, оказание информационных и консультационных услуг.





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