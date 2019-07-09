Еженедельные рыбные ярмарки начинаются в Мурманске

Мурманская область >> Сельское хозяйство >> 09.07.2019

Проект "Наша рыба" предполагает открытие в Мурманске еженедельных рыбных ярмарок, где можно буде купить свежую рыбу по минимальным ценам, а также рыбную продукцию. Так власти региона стараются наладить связи между производителями рыбной продукции и покупателями.

Старт ярмаркам будет дан 14 июля, когда в стране празднуется День рыбака. Начнется ярмарка в супермаркете одной из торговых сетей. Здесь будут продавать треску, пикшу, камбалу, зубатку, окуня, ерша, палтуса как в свежем виде, так и в виде консервов и сушеной рыбы. В первой серии ярмарок задействуют магазины Мурманска, Мончегорска, Североморска и Кировска, но дальше список населенных пунктов будет расширяться.

По поручению губернатора Мурманской области с 27 июня каждую субботу в Мурманске уже проходят рыбные распродажи по ценам ниже рыночных на 30 %.

Напомним, что проект "Наша рыба" выбрал для реализации несколько городов региона. На реализацию проекта был выделен месяц, и уже с 14 июля рыба будет представлена на прилавках выбранных магазинов. 





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