В НАО заготовили 6 тыс. тонн грубых кормов

Кормозаготовительная кампания выполнена в регионе на 70%. По плану заготовить грубых кормов должны 8,4 тыс. тонн.



Департамент природных ресурсов округа обнародовал статистику, в которую включены показатели по кормозаготовке фермерских хозяйств. Сейчас уже собрано 37 тонн грубых кормов при плане 300 тонн (12% от плана).



Небольшие показатели продемонстрировали Великовисочный животноводческий комплекс и Пешский животноводческий комплекс, которые заготовили всего 10% и 11% от плана соответственно.



Одно окружное хозяйств заготовило почти 100% необходимого на зиму корма. СПК "Харп" закончила сенокос 8 августа. Подходит к завершению кормозаготовка Ненецкой агропромышленной компании, где работы уже на 95% выполнены. 3,9 тыс. тонн грубых кормов заготовлено при плане - 4,1 тыс.



Животноводческие фермы и организации также отчитались перед профильным ведомством о заготовительной кампании кормов. На сегодня по НАО заготовлено сена 3,2 тыс. тонн, санажа - 2,8 тыс. тонн. Поводов для беспокойства пока нет.