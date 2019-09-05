В Карелии построят селекционно-племенной центр рыбоводства

Строительные и монтажные работы по организации селекционно-племенного центра рыбоводства должны быть выполнены в Беломорском районе Карелии до 20 декабря 2020 г. На портале госзакупок появился соответствующий тендер.



Подрядчику нужно провести комплекс подготовительных работ - вырубить лес, провести планировку зоны, геодезические работы, поставить на стройплощадке контейнеры для ТКО, обеспечить необходимым оборудованием. Строительство будет проводиться в пос. Сосновец. Объект предназначается для производства икры радужной форели в объеме 25 млн штук, в том числе подращивание до малька до 10 млн штук.

Цена контракта - 446 млн руб., но отдельно будет устанавливаться замкнутое водоснабжение для объекта максимальной стоимостью 275 млн руб.



Сейчас в Карелии 60 рыбоводных предприятий, и работа многих зависит от импорта посадочного материала. Появление своего центра позволит добиться импортозамещения в этой отрасли. Общая стоимость завода - 900 млн руб., которые выделит федеральная казна.