В Карелии построят селекционно-племенной центр рыбоводства

Республика Карелия >> Сельское хозяйство >> 05.09.2019

Строительные и монтажные работы по организации селекционно-племенного центра рыбоводства должны быть выполнены в Беломорском районе Карелии до 20 декабря 2020 г. На портале госзакупок появился соответствующий тендер.

Подрядчику нужно провести комплекс подготовительных работ - вырубить лес, провести планировку зоны, геодезические работы, поставить на стройплощадке контейнеры для ТКО, обеспечить необходимым оборудованием. Строительство будет проводиться в пос. Сосновец. Объект предназначается для производства икры радужной форели в объеме 25 млн штук, в том числе подращивание до малька до 10 млн штук.
Цена контракта - 446 млн руб., но отдельно будет устанавливаться замкнутое водоснабжение для объекта максимальной стоимостью 275 млн руб.

Сейчас в Карелии 60 рыбоводных предприятий, и работа многих зависит от импорта посадочного материала. Появление своего центра позволит добиться импортозамещения в этой отрасли. Общая стоимость завода - 900 млн руб., которые выделит федеральная казна.





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