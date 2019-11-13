12,9 тыс. северных оленей отправлено на убой в НАО

В округе полным ходом идет убойная кампания. Сейчас она на треть выполнена. На убой направлено 12,9 тыс. северных оленей, 288,6 тонн оленины заготовлено. Кампания идет в 5 хозяйствах НАО: "Ижемском оленеводе и Ко", "Коопхозе "Ерв", "Красном Октябре", СПК "Путь Ильича" и "Харп".



Департамент природных ресурсов НАО следит за темпами убойных работ. Кампания проходит по графику. Всего НАО планирует направить на убой 38,6 тыс. северных оленей и запастись 1173 тонны оленины.



Напомним, что часть хозяйств пользуются услугами убойных пунктов компании "Мясопродукты". Летом здесь были проведены ремонтные работы и наладка оборудования.



В настоящий момент убойная кампания стартовала не во всех хозяйствах региона. 25 ноября начнется убой в с. Несь, в первых числах декабря – Коткино и в Нижней Пеше. За несколько дней до начала убоя на местах должны побывать специалисты мясокомбината и провести пусконаладочные работы. Когда кампания будет завершена, точно неизвестно, но ее постараются завершить до конца года.