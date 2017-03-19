В Мурманской области собираются разрешить любительский отлов камчатского краба

Депутаты мурманской облдумы побывали в Териберке с рабочим визитом. В рамках поездки парламентарии встретились с местными жителями, администрацией, общественниками и рыбаками. Тема поездки - прибрежное рыболовство и отлов любителями камчатского краба.



Напомним, что на апрель запланировано проведение круглого стола по вопросам любительского лова крабов.



Председатель комитета по экономполитике М. Белов, рассказал, что 20 марта мурманская делегация поедет на Сахалин, чтобы проконсультироваться по вопросам разрешения ловли крабов и рыбы. На Дальнем Востоке эту проблему, хоть и не полностью, решить удалась, поэтому мурманчане хотят перенять удачный опыт. Но прежде чем посетить сахалинских коллег, парламентарии решили вопрос обсудить на месте, с заинтересованными жителями.



На заседании комитета области по природопользованию депутаты убедились, что никаких препятствий для осуществления инициативы с научной точки зрения нет. На Сахалине камчатского краба нельзя ловить, но в Мурманской области его популяции пока ничто не угрожает, потому что у местных крабов здесь нет естественных врагов - медуз. Представители ПИНРО считают, что любительский вылов краба ущерба экосистеме Баренцева моря не принесет.



Сложности вызывают попытки придти с соглашению по этому вопросу с Росрыболовством. Так хотят, чтобы правила были едины для всех и действовали на территории всей страны. Но Россия очень большая, и ситуация в регионах разная, поэтому у каждого есть свои климатические особенности, в каждом нужная своя настройка.



Рыбу местные жители ловить могут, но реализовать ее не имеют права, а значит, получать доход. По этой причине они уезжают из Териберки и подобных населенных пунктов. Ситуацию исправить можно только разрешением продавать пойманную рыбу в специализированных точках и в ограниченном количестве.

