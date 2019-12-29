В Архангельске дроны начнут наблюдать за лесными делянками
Теперь в Поморье за исполнением закона в области лесопользования будут следить летательные аппараты. С помощью дронов можно будет легко обнаружить незаконную вырубку леса.
Летательные дроны помогут просматривать заготовки леса, отслеживать деятельность лесничих. В настоящий момент для наблюдений куплен всего один аппарат, поскольку стоит он дорого, а его эффективность только предстоит проверить. Дрон сможет залететь в глухие места, куда добраться пешком или на спецтехнике невозможно. Но "черные лесорубы" как-то туда добираются? Они не только добираются, но и рубят деревья, и вывозят их большими партиями, поэтому не понятно, как в эти места не могут добраться контролирующие органы. Дроны смогут помочь обнаружить проблему, но решать ее придется людям.
Глава производственного департамента "Титана" А. Пестов, сообщил, что дрон позволит контролировать правомерность лесозаготовок, а с помощью сбора данных можно будет выстраивать стратегию освоения лесофонда. Если работа дрона окажется эффективной, будут куплены еще несколько.
Рекомендуем по теме:
В Ковдоре состоялось спортивное мероприятие "Приведи бабушку и дедушку в ГТО"
Во время обысков в управлении Мурманского морского рыбного порта сотрудники ФСБ изъяли 350 кг рыбы
В Череповец вернуть 225 целевиков медвузов
Волгожане получили награду за программу сбережения здоровья
В Вологде школьники со справками могут получить рабочие специальности
В сыктывкарских школах начались внеплановые каникулы из-за ОРВИ
Мэра Ухты выберут тайным голосованием