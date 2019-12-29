В Архангельске дроны начнут наблюдать за лесными делянками

Теперь в Поморье за исполнением закона в области лесопользования будут следить летательные аппараты. С помощью дронов можно будет легко обнаружить незаконную вырубку леса.



Летательные дроны помогут просматривать заготовки леса, отслеживать деятельность лесничих. В настоящий момент для наблюдений куплен всего один аппарат, поскольку стоит он дорого, а его эффективность только предстоит проверить. Дрон сможет залететь в глухие места, куда добраться пешком или на спецтехнике невозможно. Но "черные лесорубы" как-то туда добираются? Они не только добираются, но и рубят деревья, и вывозят их большими партиями, поэтому не понятно, как в эти места не могут добраться контролирующие органы. Дроны смогут помочь обнаружить проблему, но решать ее придется людям.



Глава производственного департамента "Титана" А. Пестов, сообщил, что дрон позволит контролировать правомерность лесозаготовок, а с помощью сбора данных можно будет выстраивать стратегию освоения лесофонда. Если работа дрона окажется эффективной, будут куплены еще несколько.