В этом году в НАО вакцинируют 140 тыс. голов северных оленей

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 21.03.2017

В этом году в НАО вакцинируют 140 тыс. голов северных оленей. Эта вакцина должна будет защитить домашних животных от заболевания сибирской язвой. Об этом рассказал главный ветеринарный инспектор региона А. Антонов в ходе заседания Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Иммунизацией, как в 2016 г., будут максимально охвачены олени из личных хозяйств и семейной общины Ямб-То, которые занимаются выпасом оленей в северо-восточной части Ненецкого округа.

В 2016 г. план по вакцинации был скорректирован в сторону увеличения в кроткие сроки после вспышки заболевания в Ямало-Ненецком автономном округе. Дополнительно было вакцинировано 35 тыс. оленей. Это были животные оленеводов-единоличников, которые не зарегистрированы на территории округа, но часто приводящие свои стада с Ямала, а также олени родовой общины Ямб-То.

В прошлом году вакцинацию частного поголовья в восточном регионе начали 1 августа и закончили в начале ноября. Такой длительный срок объясняется удаленностью мест и сложностями, с которыми пришлось столкнуться при работе со стадами единоличников, которые не имеют кораблей и техник, необходимой для доставки в стойбища ветеранов. В отдельных случаях помощь оказывали ветеринары Коми. Например, они помогли провести вакцинацию оленей в районе р. Силоваяха.

Ветеринары выполнили план вакцинации и создали запасы вакцины на случаи повторной или вынужденной вакцинации, если обнаружатся очаги заболевания на любой территории НАО. Согласно инструкции, в этом случае вакцинируется все поголовье, даже если до этого иммунизация проводилась недавно. К концу августа в НАО был создан запас вакцин 160 тыс. доз.

По мнению экспертов, риск возникновения заболевания в регионе минимальный, так как северные олени прививаются ежегодно.





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