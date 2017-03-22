Карелия и Финляндия будут сотрудничать в области выращивания посадочного материала для лесов

В Министерстве по природопользованию Карелии прошла презентация развития лесопитомников Финляндии и Карелии в рамках программы ENI CB. Карелия выступила с инициативой перехода к интенсивной модели ведения лесного хозяйства. Она подразумевает интенсивное лесовосстановление. В республике наблюдается дефицит посадочного материала, и нужно найти решение этой проблемы.



Сотрудник Университета Восточной Финляндии Н. Сенько презентовал проект, в котором отметил, что для интенсивного ведения лесного хозяйства нужно обеспечить эффективное лесовосстановление. С этой целью в Финляндии используют искусственные посадки леса, используя саженцы с закрытой корневой системой. Этот посадочный материал дает 93% приживаемости.



Проектом предусмотрена разработка совместных трансграничных решений Финляндии и Республики Карелия. Среди ключевых задач проекта технико-экономический анализ питомнического хозяйства Карелии, обмен опытом по выращиванию посадочных материалов, создание демо версии питомника с использованием опыта Финляндии.



Сейчас только в 4 питомниках Карелии выращивают посадочный материал с закрытой корневой системой. Это государственные предприятия, но их мощностей не хватает, чтобы обеспечить достаточное количество материала. Кроме того, здесь используются устаревшие технологии, которые нуждаются в доработке или замене.



В Финляндии питомническое хозяйство развито хорошо. Но высокая конкуренция существенно снижает рентабельность продукции. Выходом из положения могло бы стать сотрудничество с Карелией, которая находится в таких же климатических условиях и нуждается в проекции технологий финнов.



Трансфер технологий может стать фундаментом для развития отрасли лесоразведения обоих стран и будет способствовать расширению партнерских отношений.