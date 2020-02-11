Ненецкая агропромышленная компания обновила парк техники

Сельхозпроизводитель купил 4 новых трактора, о чем сообщил Департамент природных ресурсов и АПК Ненецкого округа. Сумма контракта составила 5,6 млн руб., на которые были куплены тракторы модели МТЗ-82.1. Продажа состоялась в рамках торгов, проведенных Ненецкой агропромышленной компанией, а экономия от сделки составила 640 тыс. руб.



Новые трактора будут в каждой бригаде компании, а обновление парка техники благоприятно скажется на повышении производственных показателей, которые НАК улучшает каждый год. По итогам прошлого года агропромышленная компания перевыполнила план по зеленым культурам, овощам, мясу КРС, по выручке.



Новая техника в первую очередь будет направлена на проведение кормозаготовительной кампании. В 2019 г. во время сенокоса механизаторам удалось скосить 2,15 тыс. га сельхозугодий, что является 50 % площади всех участков, скошенных животноводческими предприятиями региона за сезон. Сенокос позволил предприятию заготовить 3,9 тыс. тонн грубых кормов. В этом году показатели должны быть больше.