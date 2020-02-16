Кадастровый учет оленеводческих пастбищ проведут в Коми

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 16.02.2020

Аренда оленеводческих пастбищ обсуждалась в Минсельхозе Коми под председательством зампредседателя республиканского правительства, главы ведомства региона А. Князева.

Он рассказал, что для аренды лесных участков оленеводческие хозяйства должны поставить их на кадастровый госучет. Это дорогая процедура, а без нее договор аренды не может быть заключен.

Финансовый вопрос должен как-то решаться, поэтому к его решению подключится Минсельхоз Коми. Князев рекомендовал заинтересованным хозяйствам подать повторные заявки в Министерство природы Коми на аренду пастбищ, чтобы определить нужные объемы финансирования.

Оленеводство - один из ключевых видов традиционной деятельности для малочисленных народов Севера, поэтому власти Коми уделяют ему особое внимание. Они способствуют развитию отрасли, оказывают юридическую и финансовую поддержку. Сейчас должен быть решен финансовый вопросы с кадастровым учетом. Правительство готово проработать вопрос, предоставить дополнительную господдержку оленеводческим хозяйствам.





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