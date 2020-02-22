В Череповце проходит первая большая сельскохозяйственная ярмарка

На первой в 2020 г. сельскохозяйственной ярмарке собрались ремесленники и фермеры, представители перерабатывающих и пищевых предприятий.



Ярмарка началась в 10:00 и продлится до 15:00. В ней принимают участие более 30 представителей фермерских хозяйств. На пл. Химиков можно купить многие виды сельхозпродуктов и ремесленных товаров до низким ценам.



Горожане могут купить колбасы, рыбу, полуфабрикаты, консервы, бакалею, овощи, мед, сувениры. Поскольку весной начнется сезон посадки, на ярмарке впервые представлены семена вологодских производителей, которые могут заинтересовать дачников.



Не будет на ярмарке представителей Тарногского маслозавода, который традиционно принимал в ней участие, но аналогичные продукты можно будет купить у представителей Череповецкого молочного завода и Белокрестовского маслозавода. Из Карелии и Белозерска привезли форель.



Напомним, что с 7 марта каждую субботу на пл. Химиков будет работать ярмарка выходного дня, а следующая масштабная сельхозярмарка пройдет в Череповце 21 марта.