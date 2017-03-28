В НАО внесли изменения в закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов"

Депутаты НАО во втором чтении внесли изменения в закон о реализации органами государственной власти полномочий в сфере сохранения охотничьих ресурсов. В частности, в документе изменен порядок выдачи разрешения на добычу ограниченных охотничьих ресурсов в угодьях округа. Теперь разрешения будет распределять среди охотников жеребьевкой.



Специалисты Департамента природных ресурсов округа пояснили, что новый порядок сможет дать равные возможности доступа к добыче всем охотникам НАО. Жеребьевку будут проводить среди охотников, которые зарегистрировали свои заявки. По каждому региону есть определенный лимит на охоту, и каждый охотник может подать только одну заявку. Принимать их будут всего два месяца - с 1 мая по 1 июля. Жеребьевку планируют сделать публичной, со специальной комиссией, которая будет следить за прозрачностью выбора. В эту комиссию войдут представители общественности.



Напомним, что в Ненецком округе лимитированными охотничьими ресурсами, на которые охота разрешена, считаются лось, рысь, выдра и бурый медведь.



В 2016 г. профильный департамент на добычу лося выдал всего 28 разрешений. В этом году количество будет известно только после подведения итогов маршрутного учета зимнего периода. Этот учет проводится на площади 7,8 млн га, обследует 121 маршрут протяженностью 1,2 тыс. км.



Сейчас результаты работы обрабатываются и анализируются, после чего определят примерную численность охотничьих ресурсов. Элементами учета становятся следы волка, росомахи, лося, лисицы, зайца-беляка, белки, лесной курицы, горностая и песца, а также встречи тетерева, рябчика, белой куропатки, глухаря.



Изменения в закон НАО внесены в соответствии с законом федерации "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов".