В НАО внесли изменения в закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов"

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 28.03.2017

Депутаты НАО во втором чтении внесли изменения в закон о реализации органами государственной власти полномочий в сфере сохранения охотничьих ресурсов. В частности, в документе изменен порядок выдачи разрешения на добычу ограниченных охотничьих ресурсов в угодьях округа. Теперь разрешения будет распределять среди охотников жеребьевкой.

Специалисты Департамента природных ресурсов округа пояснили, что новый порядок сможет дать равные возможности доступа к добыче всем охотникам НАО. Жеребьевку будут проводить среди охотников, которые зарегистрировали свои заявки. По каждому региону есть определенный лимит на охоту, и каждый охотник может подать только одну заявку. Принимать их будут всего два месяца - с 1 мая по 1 июля. Жеребьевку планируют сделать публичной, со специальной комиссией, которая будет следить за прозрачностью выбора. В эту комиссию войдут представители общественности.

Напомним, что в Ненецком округе лимитированными охотничьими ресурсами, на которые охота разрешена, считаются лось, рысь, выдра и бурый медведь.

В 2016 г. профильный департамент на добычу лося выдал всего 28 разрешений. В этом году количество будет известно только после подведения итогов маршрутного учета зимнего периода. Этот учет проводится на площади 7,8 млн га, обследует 121 маршрут протяженностью 1,2 тыс. км.

Сейчас результаты работы обрабатываются и анализируются, после чего определят примерную численность охотничьих ресурсов. Элементами учета становятся следы волка, росомахи, лося, лисицы, зайца-беляка, белки, лесной курицы, горностая и песца, а также встречи тетерева, рябчика, белой куропатки, глухаря.

Изменения в закон НАО внесены в соответствии с законом федерации "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов".





Рекомендуем по теме:

С нового года на 30% подешевеют услуги на Портале госуслуг

Охота на западную популяцию диких серных оленей в Мурманской области запрещена

Новый закон об оленеводстве могут принять в НАО

Мурманская облдума рассмотрела изменения в ряд региональных законов

Рыболовство на р. Индига в НАО станет прерогативой предпринимателей

Деньги из регионального семейного капитала в Коми депутаты предлагают разрешить использовать на подготовку детей к школе


Форум "Арктика. Сделано в России" пройдет в г. Малые Корелы

"Московская оперетта" привезет в Мурманск "Красотку Кабаре"

В Архангельске построят экспоцентр за 342 млн руб.

Дни якутского кино в Архангельске завершит показ "Неразгаданной любви"

50% жилищных кредитов Сбербанка в Архангельской области выдаются онлайн

Молодежное правительство Коми побывало в избиркоме

126 млн руб. выделит федеральный бюджет для реализации программ формирования комфортной городской среды в Коми
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета