В Прионежском районе в совхозе «Маяк» 400 коровам не хватило кормов
В карельском Заксобрании обсудили положение дел в совхозе "Маяк", где удои упали в 2 раза, поскольку коровы голодают.
В Прионежской районе предприятие "Маяк" вызвало обеспокоенность показателями, которые резко упали. Сейчас надой на корову снизился до 3,8 кг, а был около 7 кг. Специалисты считают, что такое могло случиться только по одной причине – коровам не хватает кормов. На руководство совхоза писали жалобу в прокуратуру, поскольку ситуация попадает под статью о жестоком обращении с животными. Но в прокуратуре не нашли нарушений закона.
Министр сельского хозяйства В. Лабинов считает, что далее так продолжаться не может. Совхоз необходимо обанкротить и выкупить, поскольку уже 7 лет он не показывает развития, а вкладывать деньги в существующее предприятие неперспективно. Руководство "Маяка" не демонстрирует заинтересованности в развитии своего бизнеса.
Директор "Маяка" И. Клопот рассказал, что тяжелая ситуация связана с уменьшением размеров государственной помощи. Предприятие не получает субсидии, поэтому приходиться искать инвестора для модернизации мощностей.
В апреле Арбитражный суд Карелии рассмотрит вопрос о банкротстве совхоза.
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