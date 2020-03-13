В Прионежском районе в совхозе «Маяк» 400 коровам не хватило кормов

Республика Карелия >> Сельское хозяйство >> 13.03.2020

В карельском Заксобрании обсудили положение дел в совхозе "Маяк", где удои упали в 2 раза, поскольку коровы голодают.

В Прионежской районе предприятие "Маяк" вызвало обеспокоенность показателями, которые резко упали. Сейчас надой на корову снизился до 3,8 кг, а был около 7 кг. Специалисты считают, что такое могло случиться только по одной причине – коровам не хватает кормов. На руководство совхоза писали жалобу в прокуратуру, поскольку ситуация попадает под статью о жестоком обращении с животными. Но в прокуратуре не нашли нарушений закона.

Министр сельского хозяйства В. Лабинов считает, что далее так продолжаться не может. Совхоз необходимо обанкротить и выкупить, поскольку уже 7 лет он не показывает развития, а вкладывать деньги в существующее предприятие неперспективно. Руководство "Маяка" не демонстрирует заинтересованности в развитии своего бизнеса.

Директор "Маяка" И. Клопот рассказал, что тяжелая ситуация связана с уменьшением размеров государственной помощи. Предприятие не получает субсидии, поэтому приходиться искать инвестора для модернизации мощностей.

В апреле Арбитражный суд Карелии рассмотрит вопрос о банкротстве совхоза.





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