Спутниковые ошейники начнут вешать на оленей в Коми

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 13.03.2020

С этого года Коми примет участие в пилотном федеральном проекте по развитию систем мониторинга оленей путем использования спутниковых ошейников. Проект запустят на базе ПСК "Оленевод".

В Минсельхозе Коми сообщили, что исследуют маршруты сезонных передвижений стад северных оленей с применением спецоборудования спутникового слежения. На животных будут надевать ошейники, но не всем, а только контрольным особям, что поможет хозяйству сохранять, эффективно использовать пастбища. С помощью ошейников можно контролировать миграцию оленьих стад, а это облегчит работу пастухам, поскольку днем и ночью олени передвигаются. Также они помогут выявить неиспользуемые  пастбища, локации, подверженные регулярному перевыпасу.

Для эффективного использования пастбищ хозяйства Коми должны купить и использовать спутниковые ошейники для оленей. Покупка оборудования может быть просубсидирована Минсельхозом республики по статье "технологическое и техническое перевооружение". Об этом сообщил зампредседателя Правительства Коми, глава Минсельхоза А. Князев.





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