Спутниковые ошейники начнут вешать на оленей в Коми

С этого года Коми примет участие в пилотном федеральном проекте по развитию систем мониторинга оленей путем использования спутниковых ошейников. Проект запустят на базе ПСК "Оленевод".



В Минсельхозе Коми сообщили, что исследуют маршруты сезонных передвижений стад северных оленей с применением спецоборудования спутникового слежения. На животных будут надевать ошейники, но не всем, а только контрольным особям, что поможет хозяйству сохранять, эффективно использовать пастбища. С помощью ошейников можно контролировать миграцию оленьих стад, а это облегчит работу пастухам, поскольку днем и ночью олени передвигаются. Также они помогут выявить неиспользуемые пастбища, локации, подверженные регулярному перевыпасу.



Для эффективного использования пастбищ хозяйства Коми должны купить и использовать спутниковые ошейники для оленей. Покупка оборудования может быть просубсидирована Минсельхозом республики по статье "технологическое и техническое перевооружение". Об этом сообщил зампредседателя Правительства Коми, глава Минсельхоза А. Князев.