Более 2,6 тыс. тонн рыбы выловили рыбаки Ненецкого округа

С начала 2020 г. в НАО выловлено 2,6 тыс. тонн рыбы. Эта цифра была озвучена Департаментом природных ресурсов на подведении итогов добычи водных биоресурсов в первом квартале.



По информации ведомства, всего суда рыбакколхозсоюза округа выловили 2595,8 тонн рыбы, что составляет около 25 % объема выделенных квот (10,5 тыс. тонн пикши, трески, скумбрии, сельди).



Большая часть морского улова - треска. Траулеры выловили 2,2 тыс. тонн трески (29 % от объема по квотам). 15 % объема рыбы – пикша (368,4 тонны). Совокупный объем промулова на водоемах Нененецкого округа за 3 три месяца составил 93 тонны. Индивидуальные предприниматели и юрлица ловили в основном навагу, ряпушку, сигов, пелядь, плотву, щуку и другую рыбу, но ключевая часть улова - навага, которой выловили 75 тонн.



Показатели улова хорошие, и если вылов будет продолжаться в таком темпе, годовой план будет выполнен. Но он далек от показателей, которых в округе удавалось добиваться ранее, но власти НАО делают все возможное, чтобы добиваться больших показателей.