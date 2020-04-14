Более 2,6 тыс. тонн рыбы выловили рыбаки Ненецкого округа

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 14.04.2020

С начала 2020 г. в НАО выловлено 2,6 тыс. тонн рыбы. Эта цифра была озвучена Департаментом природных ресурсов на подведении итогов добычи водных биоресурсов в первом квартале. 

По информации ведомства, всего суда рыбакколхозсоюза округа выловили 2595,8 тонн рыбы, что составляет около 25 % объема выделенных квот (10,5 тыс. тонн пикши, трески, скумбрии, сельди).

Большая часть морского улова - треска. Траулеры выловили 2,2 тыс. тонн трески (29 % от объема по квотам). 15 % объема рыбы – пикша (368,4 тонны). Совокупный объем промулова на водоемах Нененецкого округа за 3 три месяца составил 93 тонны. Индивидуальные предприниматели и юрлица ловили в основном навагу, ряпушку, сигов, пелядь,  плотву, щуку и другую рыбу, но ключевая часть улова  - навага, которой выловили 75 тонн.

Показатели улова хорошие, и если вылов будет продолжаться в таком темпе, годовой план будет выполнен. Но он далек от показателей, которых в округе удавалось добиваться ранее, но власти НАО делают все возможное, чтобы добиваться больших показателей.  





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