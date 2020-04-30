В Коми разрешили охоту местным жителям

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 30.04.2020

Минприроды Коми разрешило весеннюю охоту на территории республики, но только для местных жителей. Алгоритм получения разрешения на охоту уже составлен.

Учитывая, что в соседних регионах охоту запретили, были опасения по поводу того, что их жители приедут охотиться в Коми, поэтому в РК охотиться разрешили только гражданам, проживающим в республике. Охота разрешается только на водоплавающих птиц, а на боровых введен запрет. Соответствующие постановление подписал глава Коми В. Уйба. По его распоряжению пришлось внести изменения в указ главы Коми от 15 марта "О ведении режима повышенной готовности", а также указ № 106  о видах разрешенной охоты в Коми.

Для выхода на охоту понадобится охотничий билет, разрешения на добычу охотничьего ресурса. Подавать заявления на охоту можно только в электронном виде на едином портале госуслуг.

Охота на водоплавающих птиц доступна с 1-28 мая, но билет действует всего 10 дней. Выходить в лес разрешено только по одному человеку, чтобы исключить пикники и распитие спиртных напитков на территории леса.





Рекомендуем по теме:

Весенний сезон охоты в Карелии отменят

Архиепископ благословил движение ГТО в Коми

Изменились условия охоты на рысь и лося в Коми

В НАО посчитали бурых медведей

Сезон весенней охоты начался в НАО

В НАО внесли изменения в закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов"


В НАО зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом

Главу Коми С. Гапликова отправили в отставку

В центре гигиены и эпидемиологии НАО проведено 477 исследований на коронавирус

Власти Коми выделят 22 млн руб. на реализацию 35 проектов нацпроекта "Культура"

Медики НАО получат деньги из резервного фонда Правительства РФ

В Вологде нужна кровь всех групп

Медоборудование получит Архангельская область за счет фонда правительства РФ
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета