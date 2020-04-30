В Коми разрешили охоту местным жителям
Минприроды Коми разрешило весеннюю охоту на территории республики, но только для местных жителей. Алгоритм получения разрешения на охоту уже составлен.
Учитывая, что в соседних регионах охоту запретили, были опасения по поводу того, что их жители приедут охотиться в Коми, поэтому в РК охотиться разрешили только гражданам, проживающим в республике. Охота разрешается только на водоплавающих птиц, а на боровых введен запрет. Соответствующие постановление подписал глава Коми В. Уйба. По его распоряжению пришлось внести изменения в указ главы Коми от 15 марта "О ведении режима повышенной готовности", а также указ № 106 о видах разрешенной охоты в Коми.
Для выхода на охоту понадобится охотничий билет, разрешения на добычу охотничьего ресурса. Подавать заявления на охоту можно только в электронном виде на едином портале госуслуг.
Охота на водоплавающих птиц доступна с 1-28 мая, но билет действует всего 10 дней. Выходить в лес разрешено только по одному человеку, чтобы исключить пикники и распитие спиртных напитков на территории леса.
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