Депутаты Заксобрания Карелии одобрили выделение 500 млн руб. на модернизацию совхоза

Республика Карелия >> Сельское хозяйство >> 22.05.2020

Госсовхоз "Ведлозерский" (Пряжинский район) был признан убыточным и нуждающимся в модернизации. Он получит 500 млн руб. из бюджета Карелии на строительство роботизированной фермы для получения молока.

Для этого будет взят кредит на 30 % стоимости сельхозобъекта. Эти деньги летом вернут в региональный бюджет за счет федеральной дотации, предусмотренной стратегией социально-экономического развития республики. По условиям софинансирования, Карелии обязана выделить в этом году 5 млрд руб.

Нужно запустить процедуру эмиссии. В июне-июле денежные средства придут из федерального бюджета, так удастся сократить сроки эмиссии акций, так как деньги надо освоить до конца года. Эмиссия - процедура длительная, которая может занять до 7 месяцев, поэтому откладывать процесс нельзя.

Активы совхоза власти объединят с фермой "Пряжинское", в которой в 2017 г. из-за неадекватных действий директора от голода погибли 15 телят и свыше 1 тыс. норок. На это из бюджета региона выделено 100 млн руб. Из двух убыточных хозяйств сделают одно прогрессивное. 





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