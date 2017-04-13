Мурманские ветеринары диагностируют заболевание семги

Мурманская область >> Сельское хозяйство >> 13.04.2017

В 2015-2016 гг. в Мурманской области сложились непростая ситуация: в период нереста была отмечена массовая гибель атлантического лосося в реках Тулома и Кола. В связи с этим Госветслужба региона начала мониторинг отдельных ситуации в водоемах Кольского полуострова и хозяйствах аквакультур. По итогам анализа установлено, что гибелью рыбы стала болезнь ульцеративный дермальный некроз.

В прошлом году зафиксированное количество погибшей рыбы составило 231, что меньше чем годом ранее, когда наблюдалась настоящий мор - 763 особей.

Проблема гибели атлантического лосося обсуждалась в ходе международной встречи с участием представителей ветслужб приграничных стран Норвегии и Финляндии, специалистов ветслужб Карелии и Ленинградской области, специалистов WWF (Всемирного фонда дикой природы), представителей профильных научных организаций.

Было отмечено, что похожая ситуация наблюдалась в некоторых реках Финляндии и Швеции. Массовая гибель была зафиксирована по причине УДН в р. Торнийоки в 2014 г.

Комитет ветеринарии решил установить контроль за эпизоотическими ситуациями в реках Кольского полуострова. Был утвержден план регионального мониторинга. В частности в текущем году проведут отбор для исследований 23 пробы рыбы, 5 проб грунта, 5 - воды.

Диагностика будет проводиться в аккредитованных лабораториях и Норвежском национальном ветинституте. Особое внимание обратят на возможность раннего отбора проб рыбы, имеющей начальные признаки заболевания.

Ветслужба Мурманска сотрудничает с населением, пользователями рыбопромысловых участков, рыбаками для того чтобы информировать любителей через СМИ и социальные сети о ситуации на реках региона по части заболеваний рыбы. В частности, их просят в случае обнаружения очагов, сообщать об этом в ветеринарную службу.





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