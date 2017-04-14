В селах НАО проводятся ликбезы по вопросам господдержки аграриев и фермеров

И. Кошин, губернатор Ненецкого округа, поручил главам муниципалитетов организовать усиленную работу по информированию жителей сел о мерах государственной поддержки аграриев.



По поручению главы региона уже состоялся первый ликбез на сельском сходе в Тельвисочном сельсовете (д. Макарово). Кошин отметил, что жители сел должны владеть информацией о возможностях, предлагаемых сегодня людям, занятым в сельскохозяйственном секторе. Для частных хозяйств это особенно важно, потому что людям могут помочь материально, а они об этом даже не знают. Макарово - деревня, славящаяся заливными лугами и близостью к городу. Здесь много молочных хозяйств, способных обеспечить своей продукцией близлежащие территории и Нарьян-Мар.



В прошлом году благодаря материальной господдержке в Тельвиске, Неси, Нижней Пеше и Андеге были созданы три фермерских хозяйства и начал деятельность один частный предприниматель. Все они обеспечивают свои муниципалитеты молоком и молочной продукцией (сметаной, маслом, творогом). В перспективе открытие фермы по выращиванию овощей в закрытом грунте в п. Красное.



Сегодня бюджет региона часть затрат фермеров возмещает, в частности на производство молока и картофеля. На 1 кг картофеля, собранного и проданного на территории НАО, крестьянские хозяйства получают 20 руб. Но есть ряд обязательных условий, который нужно выполнить, чтобы иметь право на получение матпомощи. Например, фиксированная цена, которая не может превышать 45 руб. за 1 кг., и ее нужно придерживаться даже при реализации через магазины розничной торговли.



Субсидии на молоко можно получить при наличии поголовья коров и коз. Фермеры могут на нее рассчитывать по ставке 50 руб. на 1 кг молока базисной жирности. Индивидуальные подсобные хозяйства могут получать 29,15 руб. за 1 кг молока.