В 2017 г. сельское хозяйство Коми получит 1, 40 млрд руб.

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 23.04.2017

На 2017 г. в Коми увеличены объемы финансирования сельского хозяйства. Об этом сообщил зампредседателя правительства, министр сельского хозяйства республики А. Князев.

В начале 2016 г. главой Коми С. Гапликовым принято решение увеличить на 95 млн руб. финансирование сельского хозяйства. Основная часть этих денег пошла на увеличение объемов инвестиционных проектов животноводства. Из федерального бюджета республика впервые получили 43 млн руб. на строительство животноводческого комплекса в Прилузском районе.

В этом году сельское хозяйство получит 1, 40 млрд руб., что на 1,3% выше уровня прошлого года. На последней сессии Госсовета Коми внесены изменения в объем финансирования путем перераспределения средств в увеличении субсидий. Так, на строительство/реконструкцию помещений для животных пойдет 60 млн руб., на техническое оснащение - 33 млн руб., на строительство животноводческих молочных комплексов - 50 млн руб., на овощи - 15 млн руб.

Тормозит развитие животноводства плохая работа с землей, в связи, с чем необходимо создавать в каждом хозяйстве устойчивую кормовую базу, способную обеспечивать сбалансированное питание животных весь год.

Перед аграриями стоит задача заполнить новые фермы до конца этого года, а это - 1 тыс. голов КРС. Для поддержания роста производства нужно заполнить животными созданные животноводческие помещения. Министерство готово предоставить поддержку в покупке племенного поголовья коров молочного направления, племенного молодняка КРС в размере 70 руб. за 1 кг живого веса.

Острой проблемой в Коми является отсутствие мясокомбината, поэтому сельхозтоваропроизводителям сдавать выбракованный скот некуда. Это влечет увеличение убыточных хозяйств.






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