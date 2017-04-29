Оленеводы Колгуева решили подсчитать поголовье на острове

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 29.04.2017

Реанимировать колгуевское оленеводство можно только начав подсчет оленей. Эту проблему обсуждали недавно представители профильных департаментов, глава муниципалитета, члены родовой общины "Салды" и крестьянского хозяйства "Нэрм".

Первый шаг к естественному восстановлению поголовья оленей на Колгуеве - ввоз 14 быков, организованный профильными ведомствами НАО в 2015 г. В прошлом сезоне на острове впервые появилось потомство обновленного стада, но тогда оленей не пересчитывали. Две зимы подряд, начиная с 2012 г., на Колгуеве наблюдался массовый падеж, а многотысячное стадо оленей вымерло почти полностью. На конец 2014 г. на острове насчитали всего 153 оленя, и почтив все они - важенки (145 особей).

Сейчас родовая община вместе с крестьянским хозяйством Колгуева при поддержке специалистов Департамента природных ресурсов НАО разрабатывают производственный план по возрождению оленеводства, рассчитанный на 3 года. В его рамках осенью текущего года хозяйства острова планируются провести просчет оленей, который на острове не проводился с 2013 г.

Точных цифр о состоянии стада нет, а подсчет затруднен по причине перемещения оленей группами на слишком большом расстоянии друг от друга. Территория Колгуева – это преимущественно сопки и каньоны, поэтому собрать в одном месте всех животных сложно. По предварительным прогнозам на острове должно быть 250-500 особей.

Оленеводы Колгуева отметили, что для проведения просчета оленей необходимо топливо, а личных средств на его покупку нет. Департамент АПК направил соответствующий запрос в нефтяную компанию "Арктикнефть", ведущую на острове добычу нефти. Недропользователю предложили оказать спонсорскую поддержку колгуевским оленеводам.

Считать оленей собираются в октябрь-ноябрь, так как в настоящее время этого делать нельзя (в преддверии отела это грозит потерей телят).





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