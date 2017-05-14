В Коми заинтересовались картофелем из Архангельска и холмогорскими коровами. В обмен на это республика предлагает ассортимент мясной продукции, которой каждый год производится не менее 33 тыс. тонн. Об этом говорили на встрече министра сельского хозяйства Коми А. Князева и зампредседателя правительства Архангельской области Е. Фоменко.



Делегация Коми приезжала в Архангельск с визитом для обсуждения соглашения о сотрудничестве, которое было заключено регионами в июне 2016 г.



Фоменко отметил, что в АПК Архангельская область акцентирует внимание на семеноводстве и племенном животноводстве. Князев сообщил, что Коми рассматривает варианты закупки скота, в которых приоритет отдается коровам, способных жить в условиях Севера. Как пример он привел холмогорскую породу.



Уделили внимание сотрудничеству в семеноводстве. Е. Фоменко отметил, что вопреки суровым условиям в Архангельской области выращивают картошку отличного качества, которая активно закупается другими регионами страны, в том числе южными, например, Краснодарским краем, несмотря на то, что там своего картофеля довольно много, но других сортов.



В 2018 г. в Коми начнут строительство завода по выписку крахмала, и для его работы архангельский картофель может оказаться как никогда кстати, поэтому надо налаживать сотрудничество в области его поставок.



Делегация Коми посетила несколько производств Архангельской области. В их числе был завод по переработке рыбы, который является потенциальным поставщиком своей продукции в республику. Князев рассказал, что продукция животноводства представлена в Коми только в поморских районах, граничащих с соседним регионом, поэтому его интересует продукция рыбоперерабатывающих предприятий Архангельска.





