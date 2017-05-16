У здания Минсельхоза Коми появилась стальная буренка

Вчера на одной из улиц столицы Коми появилась необычная скульптурная композиция в виде коровы. Очаровательная буренка, сияющая стальными боками, теперь стоит на пересечении ул. Бабушкина и ул. Интернациональной, напротив здания Минсельхоза и рынка.



Корова выглядит довольно привлекательно, потому что ее бока покрыты резными узорами. Вес конструкции 200 кг. Ее изготавливали 2 месяца. Почему для скульптуры выбрали именно корову? Потому что это животное ассоциируется с плодородием, благосостоянием, терпением и пассивной выносливостью, а также именно корова является древним символом материнского молока, космических сил, создавших мир.



Помимо буренки в композицию входят металлическая ваза с цветами, ведро и сидение. Здесь также хотят разбить клумбу, чтобы буренка паслась в единственной среде. Такой арт-объект обязательно будет пользоваться популярностью и у местных жителей, и у туристов, потому что рядом можно сделать много интересных фотографий, например, в виде доильщицы.



Официальное открытие арт-объекта состоится сегодня, но люди, которые наблюдали за его установкой, говорят, что он милый и им нравится, а мужчины высказывают пожелание разместить рядом с коровой колоритную доярку.



Напомним, что в Сыктывкаре постоянно растет число арт-объектов. В 2015 г. у магазина на ул. Первомайской установили медведя с бочкой, потому копию Эйфелевой башни высотой 3 м. Это делается по инициативе коммерческих организаций, с целью привлечь и порадовать посетителей.



Буренка возле министерства сельского хозяйства, возможно, будет не только радовать прохожих, но и указывать на курс, взятый ведомством. В регионе особое внимание собираются уделить мясному и молочному животноводству. Сейчас в хозяйствах региона около нескольких десятков тысяч копытных.