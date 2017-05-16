У здания Минсельхоза Коми появилась стальная буренка
Вчера на одной из улиц столицы Коми появилась необычная скульптурная композиция в виде коровы. Очаровательная буренка, сияющая стальными боками, теперь стоит на пересечении ул. Бабушкина и ул. Интернациональной, напротив здания Минсельхоза и рынка.
Корова выглядит довольно привлекательно, потому что ее бока покрыты резными узорами. Вес конструкции 200 кг. Ее изготавливали 2 месяца. Почему для скульптуры выбрали именно корову? Потому что это животное ассоциируется с плодородием, благосостоянием, терпением и пассивной выносливостью, а также именно корова является древним символом материнского молока, космических сил, создавших мир.
Помимо буренки в композицию входят металлическая ваза с цветами, ведро и сидение. Здесь также хотят разбить клумбу, чтобы буренка паслась в единственной среде. Такой арт-объект обязательно будет пользоваться популярностью и у местных жителей, и у туристов, потому что рядом можно сделать много интересных фотографий, например, в виде доильщицы.
Официальное открытие арт-объекта состоится сегодня, но люди, которые наблюдали за его установкой, говорят, что он милый и им нравится, а мужчины высказывают пожелание разместить рядом с коровой колоритную доярку.
Напомним, что в Сыктывкаре постоянно растет число арт-объектов. В 2015 г. у магазина на ул. Первомайской установили медведя с бочкой, потому копию Эйфелевой башни высотой 3 м. Это делается по инициативе коммерческих организаций, с целью привлечь и порадовать посетителей.
Буренка возле министерства сельского хозяйства, возможно, будет не только радовать прохожих, но и указывать на курс, взятый ведомством. В регионе особое внимание собираются уделить мясному и молочному животноводству. Сейчас в хозяйствах региона около нескольких десятков тысяч копытных.
Рекомендуем по теме:
В НАО ветеринары оформили 8,5 тыс. сопроводительных документов для растительной и животной продукции
Защиту частного бизнеса обсудили на форуме в Архангельске
Зоозащитники Петрозаводска вышли на митинг против передвижных зоопарков, цирка, дельфинариев
109 объектов культурного наследия Коми направили на госрегистрацию
Инту ждет экономический подъем
В минэкономразвития ожидают поступления заявки от Онеги на создание ТОСЭР
В 2017 г. сельское хозяйство Коми получит 1, 40 млрд руб.
А. Парфенчиков обвинил органами власти в отсутствии контакта с населением