Сезон весенней охоты начался в НАО

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 18.05.2017

С начала 2017 г. электронной госуслугой выдачи разрешения на охоту в весенний период воспользовалось в 2 раза больше жителей Ненецкого округа, чем за 2016 г. С помощью Интернета разрешение оформили 5% охотников в этом сезоне.

Сейчас департамент природных ресурсов продолжает выдавать документы. Уже выдано 1513 разрешений, и 80 из них через портал госуслуг. За 2016 г. отдел охраны животного мира оказал услугу выдачи разрешения 45 раз (на весну и осенне-зимний сезон охоты). Охват населения госуслугами, предоставляемыми через Интернет, оставляет желать лучшего, несмотря на то, что этот процесс гораздо проще и занимает гораздо меньше времени, чем личное посещение.

Специалисты департамента поясняют, что рост популярности электронных госулуг все равно наблюдается, и особенно часто им пользуются жители отдаленных сел. Получить разрешение на охоту они могут, не выходя из дома. Процедура предельно проста: нужно зайти на ресурс pgu.adm-nao.ru и в раздел "Популярные услуги", нажать "Выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов", а при подаче заявления выбрать способом получения разрешения почту и указать свой адрес. За ходом предоставления госуслуг можно следить онлайн в личном кабинете портала.

Сейчас весенняя охота в Ненецком округе открыта на западном участке. Только 19 мая она начинается на центральном участке. Через неделю охота начнется в восточной зоне округа. Напомним, что за сезон охотнику разрешается добыть менее 20 гусей и казарок и 20 селезней.

Охотник всегда обязан иметь при себе охотничий билет и разрешение на хранение охотничьего оружия, а также разрешение на охоту. В 2016 г. году департамент природных ресурсов НАО выдал на весенний сезон 1776 разрешений на охоту.





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