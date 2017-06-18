Карельские фермеры могут увеличить площади земельных участков

Республика Карелия >> Сельское хозяйство >> 18.06.2017

А. Парфенчиков, врио главы Карелии, предложил создать Ассоциацию крестьянских хозяйств республики.

В ходе рабочего визита в Пряжинский район Парфенчиков с руководством профильных ведомств провел встречу с представителями фермерских хозяйств. Сейчас в регионе стремятся максимально увеличить ориентированные на производство фермерские хозяйства, которые играют важную роль в решении соцпроблем сел, обеспечении занятости, способствуют сохранению народных традиций.

Ассоциация фермерских хозяйств позволила бы облегчить диалог между властью и сельскими поселениями, ускорить их дальнейшее развитие. Врио руководителя РК поручил в ближайшее время подготовить законопроект об отмене ограничений для фермеров по количеству земель. Фермеры, способные эффективно работать на 500 га земли, должны иметь такую возможность.

Фермеры будут думать над вопросом создания Ассоциации, но сейчас у них есть более серьезные проблемы, о которых они рассказали на собрании. В частности, они обеспокоены проблемой доставки скота на забой, потому что это стало стоить слишком дорого.

Также среди вопросов, требующих внимания, были отмечены поощрение экотуризма, проведение ягодных и цветочных фестивалей, помощь фермерам в организации прямых продаж продукции. В настоящий момент жители сельских районов республики не имеют возможности сбывать свой товар в городах напрямую, без посредников. Эта проблема касается не только Карелии. Решить ее стараются каждый год, но не могут. Врио главы республики пообещал, что этот вопрос решит.

А. Парфенчиков рассказал, что 6 фермеров Медвежьегорского, Суоярвского, Олонецкого районов получат в этом году субсидии от 1,5 до 3 млн руб. Он отметил, что правительство будет оказывать и дальше помощь фермерам не только материальную, но и законодательную.





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