В Архангельске анализируют федеральный закон о рыболовстве

Архангельская область >> Сельское хозяйство >> 21.06.2017

С июня на федеральном уровне начал работать закон о рыболовстве с новыми поправками. Председатель Союза рыболовецких колхозов Архангельской области А. Заика попытался проанализировать их эффективность.

Он называет изменения революционными, потому что 20% квот, которые принадлежат предприятиям, теперь будут изъяты. Их передадут компаниям, которые занимаются строительством новых судов. Реакция на новые правила у рыболовов разная, от полной поддержки до абсолютного непонимания. Но обсуждать их уже не имеет смысла, потому что они имеют законную силу и ничего изменить нельзя.

Новый закон окажет помощь российским верфям, потому что сейчас им приходится закупать дорогие импортные комплектующие. После поправок в закон российский рыболовный флот будет постепенно обновляться и переходить на свои запчасти.

В Норвегии государство выделяет субсидии под 2%, много устаревших промысловых судов, но дело не в возрасте судна, а в его функциональности. Есть суда с огромным сроком службы, но работают они не хуже новинок, а иногда эффективнее.

Новый закон нацелен на поддержание крупных компаний. Собственники, которые не могут построить новый флот, 20% квот лишаться, а значит, их экономика ухудшится. Некоторым предприятиям придется работать на грани рентабельности, а некоторые будут закрыты или проданы.

Но говорить о том, что предприятия в массовом порядке начнут закрываться, нельзя. Для некоторых наступят трудные времена, но с ними можно будет справиться. Новый закон – это больше психологическая мера, т. е. если руководитель предприятия развиться не хочет, и думает, что сойдет и так, он не думает о развитии в принципе. Он свою квоту получил, деньги использовал и больше ничего делать не хочет, потому что и так все хорошо. Именно поэтому отрасли нужна встряска.





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