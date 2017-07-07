3,5 млн руб. выделили в НАО на поддержку овощеводов

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 07.07.2017

Господдержка может дать шанс частным овощеводам, которые смогут получить из окружного бюджета субсидии на выращивание овощей в закрытом грунте, а фермерским хозяйствам - на выращивание картофеля в открытом грунте.

По утвержденному порядку субсидии могут быть предоставлены юридическим лицам и частным предпринимателям, официально занимающимся данными видами сельскохозяйственной деятельности. В профильном департаменте пояснили, что в случае регистрации они могут рассчитывать на матпомощь в размере 46 руб. на 1 кг произведенных и проданных тепличных овощей. Для этого нужно соблюсти ряд условий: быть рентабельным, закладываемая цена продукции в розничной продаже не может превышать 15%, овощи обязаны соответствовать санитарным нормам.

Малые формы хозяйства могут получить частичное возмещение трат при выращивании картофеля. Субсидия дается крестьянским хозяйствам, и для ее получения у заявителя должен быть участок земли, стоимость картофеля не может быть выше 45 руб. за 1 кг (при продаже через магазины розничной торговли в том числе). Размер денежной помощи - 20 руб. на 1 кг картофеля, выращенного и реализованного в Ненецком округе.

Финподдержка овощеводов предусмотрена для решения несколько задач одновременно – поддержать частных предпринимателей в области овощеводства, создать подходящие условия для выращивания качественной местной продукции, снизить цены на некоторые овощи для потребителей.

В этом году на эти цели выделили около 3,5 млн руб., сколько из них уже распределены в профильном министерстве не сообщают. Также остается открытым вопрос на какой стадии выращивания можно получить субсидию, потому что, например, картофель и некоторые виды овощей в этом сезоне уже посажены.





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