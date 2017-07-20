Особенности рынка Forex в Москве

Несмотря на то, что торговля валютой и в частности, рынок Форекс, имеют мировые масштабы и не ограничивают участников обменных операций географически, в Российской Федерации максимальная концентрация трейдеров наблюдается в Москве и Московской области. Объяснить подобное явление можно, пожалуй, сравнительно большими доходами жителей по отношению к другим городам и наличием больших объемов тематической рекламы.



Но какими особенностями обладает торговля на валютной бирже, если анализировать ее по географическим принципам? Прежде всего, влияние оказывает количество доступных офисов дилинговых центров и время открытия и закрытия основных торговых сессий.



Если рассматривать Москву, то трейдеры получают открытие торговли в два часа ночи в понедельник и закрытие последней площадки в час ночи в субботу. Аналогичным образом оказываются смещены на три часа и иные торговые сессии. Поэтому очень внимательно относитесь к этому параметру при выборе подходящего брокера.



Каких брокеров можно выбрать в Москве