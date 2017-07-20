Особенности рынка Forex в Москве

>> Бизнес >> 20.07.2017

Несмотря на то, что торговля валютой и в частности, рынок Форекс, имеют мировые масштабы и не ограничивают участников обменных операций географически, в Российской Федерации максимальная концентрация трейдеров наблюдается в Москве и Московской области. Объяснить подобное явление можно, пожалуй, сравнительно большими доходами жителей по отношению к другим городам и наличием больших объемов тематической рекламы.

Но какими особенностями обладает торговля на валютной бирже, если анализировать ее по географическим принципам? Прежде всего, влияние оказывает количество доступных офисов дилинговых центров и время открытия и закрытия основных торговых сессий.

Если рассматривать Москву, то трейдеры получают открытие торговли в два часа ночи в понедельник и закрытие последней площадки в час ночи в субботу. Аналогичным образом оказываются смещены на три часа и иные торговые сессии. Поэтому очень внимательно относитесь к этому параметру при выборе подходящего брокера.

Каких брокеров можно выбрать в Москве


Если уж вам довелось начинать свою карьеру в столице нашей Родины, проблем с выбором брокерских компаний испытывать не доведется.

Можем посоветовать пройти регистрацию у брокера в Интернете и попробовать beste Forex Simulator, прежде чем посещать с визитом офис компании. Это позволит сэкономить время, а также получить ценный подарок или хотя бы футболку с логотипом компании.

Кроме этого, Московским трейдерам стоит обратить внимание на различные семинары и выставки, посвященные биржевой теме. На них вы сможете узнать множество полезной информации и с пользой провести свое время.

В остальном же торговля в Москве и Московском регионе не имеет практически никаких отличий от иных мировых валютных рынков. Здесь также формирование валютных курсов производится под воздействием глобальных фундаментальных факторов и подчиняется тем же экономическим законам, как и во всем мире.





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