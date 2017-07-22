Контейнерную АЗС откроет "Ненецкая нефтяная компания"
"Ненецкая нефтяная компания" планирует открыть контейнерную автозаправочную станцию (АЗС). Ее установят в районе ул. Юбилейная, на отсыпке, у главной дороги Нарьян-Мар - поселок Искателей.
Сейчас подрядчик в лице ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" завершает подготовку площадки по заказу "Ненецкой нефтяной компании". Затем будет произведен монтаж конструкции, проведут пуско-наладочные работы, в которых примут участие представители завода-изготовителя.
На территории заправки активно ведутся работы обустройства подъездных путей.
В состав контейнерной станции войдет двухстенный резервуар с 4 камерами, 2 технологические площадки с топливораздаточными колонками. Они дадут возможность хранить и продавать разные виды топлива. Резервуары имеют объем 10м3.
Контейнерные заправки зарекомендовали себя в других регионах страны, и в северных в том числе. Все АЗС изготавливаются с 100% портальной автоматической сваркой резервуаров. Это обеспечивает более длительный срок службы. В станции также установлены подогреватели для дизтоплива на зимний период.
Следующий этап плана модернизации автозаправочного комплекса - реконструкция уже действующей АЗС на ул. Авиаторов, после чего обе автозаправки будут выглядеть современно и обладать хорошими возможностями, в частности, на них планируют внедрить систему оплаты по спецкартам постоянного клиента.
В филиал "Нефтебазы ННК" входят 2 заправочные станции – №30 на ул. Авиаторов и плавучая заправка. Вторая недавно открыла летний сезон и начала продажу топлива для маломерных судов в режиме 24/7. С 2016 г. топливо нефтебаза покупает у компаний группы "Газпромнефть".
Продажа топлива для населения в НАО осуществляется двумя компаниями - "Ненецкой нефтяной компанией" и "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт".
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