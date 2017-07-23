В Вологде стартовал уникальный проект

Вологодская область >> Бизнес >> 23.07.2017

В Вологде стартовал уникальный проект, когда сельхозпроизводители будут объединяться на территории своих районов и на стационарных торговых точках областной столицы. Первооткрывателями стали предприниматели Тотьмы – накануне Дня торговли четыре предприятия на городском рынке Вологды открыли общий павильон.

Товары четырех предприятий теперь можно купить в одно месте, а не ходить за ними по разным торговым точкам. Объединение предприятий - пример бизнес-кооперации колбасных, молочных, хлебобулочных направлений. Сотрудничая, они кооперируются внутри района, выходят на междугороднюю кооперацию, в данном случае, между Вологдой и Тотьмой. Об этом рассказал начальник управления соцкономразвития администрации Тотемского района А.Третьяков.

Подобным образом скоро будет представлен каждый муниципалитет, а городские и областные власти рекомендуют сельхозпроизводителям присоединиться к проекту, создав успешный пример бизнес-кооперации. Пока о выгоде начинания говорить рано, потому что предприниматели ее не почувствовали.

Городские власти поздравили предприятия торговли с их профессиональным праздником, который отмечался вчера. В Вологде в торговле занято около 8 тыс. человек.

30% товарооборота региона приходится на предприятия торговли. В Вологде есть крупные федеральные торговые сети, которых с каждым годом становится больше. У них есть свои покупатели, значит, и им здесь интересно.

Заместитель мэра города А. Киселев считает, что открытие новых торговых центров и постоянная работа с повышением уровня обслуживания клиентов – это залог удачной торговли и выстраивания отношений между продавцом и покупателем.

Самым успешным представителям одной из торговых сетей Киселев вручил благодарственные письма от главы города.





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