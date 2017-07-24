Что движет цены на рынке Форекс?

Торговля на валютном рынке Форекс – достаточно специфическое занятие, которое имеет определенные особенности в использовании методов технического анализа. Розничный трейдер не способен оказать какого-либо весомого влияния на котировки. Поэтому существует устойчивое мнение по поводу «управляемости» рынка валюты и потребности в изучении индивидуальных особенностей Форекса.



Однако с данным мнением можно поспорить, ведь именно действия спекулянтов способствуют зарождению тренда. Реализуют же их брокеры, которые размещают на бирже ордера. Но если верить Б.Вильямсу, достаточно влиятельному специалисту на рынке валюты, то основная масса трендов определяется за пределами биржи.



В реальности же брокеры и маркетмейкеры уже не способны сформировать устойчивый тренд. Основной движущей силой для валюты является направление финансовых потоков в экономике. Укреплению валюты способствует повышение спроса на экспортируемые государством продукты. Движение капитала также имеет для инвестора важное значение, ведь он внимательно подходит к соотношению риска и надежности. Если номинальная процентная ставка рассматриваемого финансового инструмента возрастает на фоне инфляции, по отношению к иным денежным единицам такая валюта усиливается.



На динамику валютных пар влияет еще и психологический фактор, который обуславливается по большей степени заключаемыми торговыми операциями и направлением движения капитала. Участники торговых отношений формируют между собой устойчивое мнение по поводу предстоящего укрепления или ослабевания валюты, в результате чего на рынке можно наблюдать более продолжительный тренд, чем он мог бы быть.



Когда же мы рассматриваем вопросы качества исполнения ордеров и отображения цен, стоит обратить внимание на того, с кем нам приходится сотрудничать. Ведь в качестве связующего звена между трейдером и международным рынком может стоять брокер или маркетмейкер. Брокер отображает цены остальных участников биржи и не занимается определением котировок.



На фоне приведенной информации можно сделать заключение, что технический анализ – вполне эффективный метод для прогнозирования динамики валютных курсов. На фоне его фундаментальные способы выглядят еще менее информативными. Достаточно webtrader PL обратить внимание на поведение денежных единиц после публикации неожиданных новостей, когда начинается сильнейшая волатильность на рынке, вплоть до паники. Этот факт лучше всего подтверждает неуправляемость международного рынка Forex.



При этом полностью опровергнуть информацию о том, что на рынке нет участников, которые способны повлиять на котировки, нельзя. Но ведь они имеются и на других финансовых рынках, без них не обходится ни одна сфера экономики. Почему же тогда Форекс должен стать исключением?