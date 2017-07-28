Индикатор pivot points: значение, история и расчет индикатора

Индикатор pivot points – прекрасный инструмент, который позволяет трейдерам эффективно определять стоп лоссы и тейк профиты, а также находить наилучшие точки входа в рынок и закрытия торговой позиции, а также момент изменения направления тренда. И все это при помощи одного индикатора. В это трудно поверить, но это так. Именно этот индикатор является одним из лучших и поможет принять верные торговые решения.



Впервые про индикатор pivot points мир узнал еще в 30-е годы прошлого столетия, и функционирует этот инструмент по точкам разворота, которые трейдер видит на графике цены и которые позволяют спрогнозировать, куда в дальнейшем пойдет цена инструмента – вверх или вниз. Данный инструмент нравится очень многим трейдерам, как новичкам рынка, так и опытным профи – и они не скрывают этого. Причина проста – самостоятельное определение уровней поддержки и сопротивления является весьма непростым процессом, который требует немалого времени и сил, а главное – предельной концентрации внимания и опыта.



Прежде всего, стоит понять, как производятся point pivot bourse и какой алгоритм заложен в его основу. Его можно очень просто и совершенно бесплатно скачать на многих сайтах, после чего установить в один из торговых терминалов. Чаще всего его используют в МТ4. В этом индикаторе имеются не только уровни сопротивления и поддержки, но и еще один важный элемент – точка разворота. Именно по ней определяется вероятный тренд цены на рынке. Принцип ее заключается в следующем: когда цена расположена выше уровня Пивот, то высока вероятность ее дальнейшего роста, а когда ниже – падения. В дальнейшем от индикатора pivot points осуществляется следующий расчет уровней поддержки и сопротивления. Трейдеры ценят данный индикатор за его высокую эффективность и простоту использования. Даже если вы – новичок в торговле, вам все равно удастся получить нужную информацию при помощи этого полезного индикатора.



Сам индикатор Pivot Points делится на 3 уровня поддержки, и на столько же уровней сопротивления. Рассчитываются Пивот посредством цен открытия и закрытия, или же с использованием минимумов и максимумов цен торгового инструмента за некоторый период времени на meilleur site de trading. Вначале нужно узнать уровень разворота цен при помощи индикаторов МТ4 или обычного калькулятора. Затем нужно будет определить уровни, рассчитывая их по формуле или используя график цены.



Индикатор Pivot Points окажет неоценимую помощь в те моменты, когда трейдеру важно узнать дальнейшее направление, в котором пойдет рынок. Впрочем, как и многие другие индикаторы, он лучше всего работает в сочетании с другими индикаторами, не давая однозначных результатов.