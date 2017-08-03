Форекс представляет собой межбанковский рынок, где даже новички трейдерского дела могут зарабатывать на разнице валютных курсов. Многие новички задаются вопросами по поводу того, с чего нужно начать торговать на валютном рынке. Для начала следует выбрать брокера дл сотрудничества и дальше уже с его помощью можно проходить обучение, выбирать стратегии и начинать зарабатывать. Многие е брокеры сегодня предлагают обучающие программы Форекс для новичков.



Где начать торговать и как выбрать брокера?

Репутация брокера;



Качество работы (анализ исполнения ордеров и случаи проскальзывания);



Торговые условия (уделяется внимание издержкам. Чем меньше они будут, тем больше будет доход трейдера);



Грамотная и ответственная служба поддержки (принимается во внимание оперативность реагирования на вопросы пользователей и компетентность в решении вопросов);



Программное обеспечение (имеется ли мобильное приложение брокера или нет);



Безопасность (условия проверки персональных данных при выводе денежных средств со счета).



С чего начать торговлю на Форекс рынке?

Выбор стратегии Форекс