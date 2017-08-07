Если Вы новичок, то Вам будет интересно узнать, что под Форексом понимается рынок финансов, где обмениваются валютами. Именно разница в курсе дает возможность получить прибыль. При этом заработок может составить как несколько десятков долларов, так и цифру со многими нулями. Сам процесс торговли именуется как трейдинг, а человек, который торгует на Форексе – это трейдер. Трейдеры бывают с разным опытом и материальным обеспечением. В статье ниже рассмотрим, как зарабатывать Форексом на жизнь.



Только помните, что любой желающий может начать зарабатывать на Форексе, но только единицы на самом деле имеют миллионный заработок. Зато есть масса примеров, когда неопытные проигрывают все свои сбережения. Поэтому важно найти золотую середину, чтобы много не потерять и немного заработать.



Каковы размеры заработка?

Если нет денег и опыта

Необходимо выбрать брокера. Благодаря ему можно не только получить поддержку финансовую, но и бесплатное обучение в виде семинаров, когда Вы учитесь торговать самостоятельно, как для себя, так и для других.

Научитесь торговать. Можно для этого прочитать все книги и посмотреть все ролики в интернете на данную тематику. Но лучше вложить деньги в платные семинары, а также отдать их коучу, который проведет Вас от статуса новичка до профессионала.

Выбрать подход. Для начала следует тренироваться на демо-счете, так Вы сможете увидеть свои ошибки, которые потом при реальном счете сможете избежать:

Поставьте перед собой цели;



Определитесь с точкой входа, то есть когда Вы начнете игру;



Также ограничьте себя точкой выхода, чтобы вовремя выйти из сделки, оставшись пусть в небольшой, но прибыли;



Найдите себе успешные валютные пары;



Сколько времени Вы планируете торговать, час, день, месяцы? Определитесь с тайм фреймом;



Сколько Вы готовы потерять? Установите стоп-лосс.

На этом последнем шаге следует выбрать счет и уже начать работать. После обучения на демонстрационном счете переходите на центовый. Так можно торговать миллионами, а терять центы. Конечно, реальный заработок будет, но всего лишь в несколько долларов. Благодаря этим счетам, можно проверять новые стратегические варианты. После обучения и появления уверенности в себе, переходите на реальный вклад в десятки и сотни долларов.

