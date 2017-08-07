Как зарабатывать Форексом на жизнь
Если Вы новичок, то Вам будет интересно узнать, что под Форексом понимается рынок финансов, где обмениваются валютами. Именно разница в курсе дает возможность получить прибыль. При этом заработок может составить как несколько десятков долларов, так и цифру со многими нулями. Сам процесс торговли именуется как трейдинг, а человек, который торгует на Форексе – это трейдер. Трейдеры бывают с разным опытом и материальным обеспечением. В статье ниже рассмотрим, как зарабатывать Форексом на жизнь.
Только помните, что любой желающий может начать зарабатывать на Форексе, но только единицы на самом деле имеют миллионный заработок. Зато есть масса примеров, когда неопытные проигрывают все свои сбережения. Поэтому важно найти золотую середину, чтобы много не потерять и немного заработать.
Каковы размеры заработка?
Обычно рядовой трейдер получает на Форексе от десяти до двадцати процентов от вложенной суммы. Поэтому, как показывает практика, средний трейдер может позволить себе жить от торговли на Форексе.
Отметим две легендарные личности, которым за многолетний вкладываемый труд удалось сколотить целое состояние. Среди них Ричард Деннис, который получил двести миллионов долларов. При этом до того он зарабатывал всего пять процентов от вложенной суммы. Скажете, везение? Может быть. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Россиянин Владимир Холодецкий умудрился через полгода упорного труда заработать сто десять тысяч долларов. Как видим, нужно вкладывать не только деньги, но и время.
Если нет денег и опыта
Благодаря такому понятию, как кредитное плечо, Вы, вложив всего десять долларов, можете получить в пользование пятьсот долларов, то есть идет сделка один к пятидесяти. Но проиграв свои десять долларов, Вы теряете поддержку Форекса. Как operar con divisas para vivir? Сделайте четыре шага:
- Необходимо выбрать брокера. Благодаря ему можно не только получить поддержку финансовую, но и бесплатное обучение в виде семинаров, когда Вы учитесь торговать самостоятельно, как для себя, так и для других.
- Научитесь торговать. Можно для этого прочитать все книги и посмотреть все ролики в интернете на данную тематику. Но лучше вложить деньги в платные семинары, а также отдать их коучу, который проведет Вас от статуса новичка до профессионала.
- Выбрать подход. Для начала следует тренироваться на демо-счете, так Вы сможете увидеть свои ошибки, которые потом при реальном счете сможете избежать:
- Поставьте перед собой цели;
- Определитесь с точкой входа, то есть когда Вы начнете игру;
- Также ограничьте себя точкой выхода, чтобы вовремя выйти из сделки, оставшись пусть в небольшой, но прибыли;
- Найдите себе успешные валютные пары;
- Сколько времени Вы планируете торговать, час, день, месяцы? Определитесь с тайм фреймом;
- Сколько Вы готовы потерять? Установите стоп-лосс.
- Поставьте перед собой цели;
- На этом последнем шаге следует выбрать счет и уже начать работать. После обучения на демонстрационном счете переходите на центовый. Так можно торговать миллионами, а терять центы. Конечно, реальный заработок будет, но всего лишь в несколько долларов. Благодаря этим счетам, можно проверять новые стратегические варианты. После обучения и появления уверенности в себе, переходите на реальный вклад в десятки и сотни долларов.
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