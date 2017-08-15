Как избежать ошибок, начиная работать на рынке Forex

Валютный рынок Forex предоставляет всем желающим неограниченные возможности для заработка. Кто-то добивается здесь большого успеха и достигает самых сложных целей, кто-то удовлетворяется небольшим стабильным доходом, а кто-то разочаровывается, совершив всего одну или несколько неудачных сделок. Но практически каждый человек, приходя на Форекс впервые, допускает ошибки. Мы постараемся описать здесь самые распространенные из них, чтобы вы могли предохраниться от неверных действий.



Первая и самая главная ошибка на Форексе – это неправильный выбор брокера. Чтобы не допустить ее, необходимо очень тщательно изучать информацию на ту или иную компанию, собирать на нее подробное досье. Это поможет не разочароваться в торговле с самого начала.



Кроме того, к общим ошибкам, которые совершают очень многие новички, можно отнести:



отсутствие цели. Лучше всего отображать эту самую цель в конкретных числах, заранее определять, до каких высот вы хотите подняться, определять дату, до которой необходимо заработать ту или иную сумму. Наличие таких подробностей позволит визуализировать свою мечту и воплотить ее в реальность;



нежелание учиться. Понятно, что daytraden voor dummies требует наличия хотя бы первоначальных знаний, поэтому очень важно пройти обучение. При этом совершенно необязательно идти на дорогостоящие платные курсы, достаточно воспользоваться многочисленной информацией и литературой, имеющейся в сети.



Распространенные ошибки, допускаемые трейдерами Forex

Стремление сразу же начинать торговлю на реальные деньги. Это самая популярная ошибка, которая заставляет неопытного трейдера сразу же сливать весь депозит. Между тем, вы можете открыть демо-счет и тренироваться на нем, отрабатывать системы торговли, которые будут в будущем приносить хорошую прибыль;



Использование большого количества инструментов. Советники, индикаторы, осцилляторы… Овладев всеми этими и другими понятиями, начинающий торговец начинает использовать то и другое вместе, не задумываясь о какой-либо системе. Подобный подход может привести к успеху только при удачном стечении обстоятельств, но рассчитывать с ним на постоянную прибыль не стоит;



Использование инструментов торговли без «обкатки». Опять напомним вам о том, что существует демо-счет, который идеально подходит для тестирования торговых роботов, скриптов и индикаторов. После проверки можно постепенно переходить на реальную торговлю с теми инструментами, которые вы научились грамотно использовать;



Отсутствие стратегии. Только четко разработанная система обеспечивает возможность быстро принимать правильные решения, своевременно входить в сделку и выходить из нее. Можно использовать как уже готовые, так и собственные стратегии для торговли на рынке forex, но последние лучше тестировать на все том же демо-счете, чтобы убедиться в их эффективности.



Чтобы начать свою деятельность в качестве трейдера, очень важно изучить все термины валютного рынка, основные стратегии и приемы торговли. В противном случае вы будете тратить время не на то, чтобы заработать деньги, а на изучение внезапно открывшегося вам нового слова. Мало того, необходимо постоянно совершенствоваться, чтобы не допускать распространенных ошибок, перечисленных ниже:Кроме того, практически все начинающие трейдеры совершают целый ряд психологических ошибок. Самые распространенные из них – это стремление к мгновенному обогащению (которое чаще всего навеивает соответствующая реклама), а также быстрое разочарование при первой же неудаче.