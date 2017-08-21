Стратегия как залог прибыли на Форекс
На фондовые биржи люди приходят с целью получить стабильный заработок. Такой доход предполагает постоянное участие и последующую систематизацию деятельности. Последнее невозможно без изучения правил системы и следования им, без применения в работе закономерностей фондового рынка. Все это предполагает использование стратегий для ведения и заключения сделок, для создания алгоритма действий.
Какие обязательные пункты включает в себя стратегия:
- валютные пары, которые используется для сделок;
- если стратегия предполагает использование индикаторов, необходимо описание их параметров и четкий перечень используемых позиций;
- торговый интервал, предусматриваемый конкретной выбранной стратегией;
- правила для входа на рынок и для последующего выхода из него;
- подробные примеры торговой деятельности по данной стратегии.
Важно понимать, что не существует совершенно безубыточных стратегий. Но здесь идет выбор по величине этих потерь. Чем они меньше, тем стратегия работает стабильнее и тем она, соответственно, лучше.
Обучение стратегии
Для тех, кто хочет проверить работоспособность стратегий или вообще попробовать свои силы на бирже без финансовых затрат, идеальным решением будет тестер стратегий Форекс. Это отличный тренажер для отработки навыков и получения бесплатного опыта. Поскольку вы не теряете свои личные средства во время ошибочных решений.
У программы есть demo trading account, которая поможет определиться, нужна ли и полезна ли программа пользователю. Интерфейс схож с популярной торговой площадкой Метатрейд 4. Так что для тех, кто планирует работать именно с ней, это будет хорошей возможностью ознакомиться со спецификой.
Для тех, кто собирается получать прибыль на Форекс, тестер стратегий – безопасный бассейн для обучения плаванью перед выходом в отрытое море. Программа поможет собрать опыт, освоить азы торговой деятельности и повысить уверенность для последующей игры на рынке. Софт прекрасно подходит как для автоматического режима торговли, так и для ручного.
В Кардиологическом диспансере Сыктывкара успешно прооперировали пациентов новым методом
"Росатом" передумал производить загрузку ядерного топлива в реакторы атомного энергоблока "Академик Ломоносов"
Что движет цены на рынке Форекс?
Дожди и холод в Архангельской области стали причиной снижения сборов сена и силоса в 2 раза
Индикатор pivot points: значение, история и расчет индикатора
Скальный фестиваль "Арктическая вертикаль" прошел под Воркутой
Форекс для новичков