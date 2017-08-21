Стратегия как залог прибыли на Форекс

На фондовые биржи люди приходят с целью получить стабильный заработок. Такой доход предполагает постоянное участие и последующую систематизацию деятельности. Последнее невозможно без изучения правил системы и следования им, без применения в работе закономерностей фондового рынка. Все это предполагает использование стратегий для ведения и заключения сделок, для создания алгоритма действий.



Какие обязательные пункты включает в себя стратегия:

валютные пары, которые используется для сделок;



если стратегия предполагает использование индикаторов, необходимо описание их параметров и четкий перечень используемых позиций;



торговый интервал, предусматриваемый конкретной выбранной стратегией;



правила для входа на рынок и для последующего выхода из него;



подробные примеры торговой деятельности по данной стратегии.



Обучение стратегии