В Архангельской области началось производство уникального чая

Специалисты Архангельского опытного водорослевого комбината создали уникальную рецептуру чая с беломорской ламинарией. Команде разработчиков ассортимента чаев пришлось долго потрудиться, изучая рецепты водорослевых чаев, в основном пришедшие из Японии, при этом было опробовано множество дозировок и компонентов. На сегодняшний день предприятие полностью готово к массовому производству нового чая и выпустило пробную партию продукции.



По словам исполнительного директора комбината Алексея Коротенкова, идею производства чая с ламинарией он рассматривал уже давно, с тех самых пор, как впервые увидел в Архангельске особенный японский час с водорослями ("Гиокуро Асахи"). Он решил, что производство подобного чая можно осуществлять на территории Архангельской области, тем самым удешевив его.



Ламинария в качестве обычной пищевой добавки подходит далеко не всем, поэтому во многих случаях чай становится отличной альтернативой. Он содержит много еда и других необходимых организму микроэлементов. Бурые водоросли содержат около 95% йода в качестве органичных соединений, причем 10% из них связаны с белком, а это очень важно для правильной работы щитовидной железы, которая отвечает за обмен веществ.



На сегодняшний день ассортимент продукции водорослевого комбината насчитывает около 50 различных наименований, и руководство поставило перед специалистами непростую задачу - увеличить количество наименований до 300. Это тоже оказало влияние на создание нового чая с водорослями.