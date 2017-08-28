Условия работы с демо-счетом на рынке Форекс
Открыть форекс демо-счет достаточно просто. Это виртуальные деньги, которые с успехом заменяют реальные. Их выгодно использовать, если вы только начинаете работать с Форексом или желаете испытать новую стратегию. Условия не отличаются от действительных. Открытие и обслуживание демо-счета бесплатны, а его срок действия не ограничен. Однако начинающим трейдерам рекомендуется переходить на реальный через 30 дней.
Такая виртуальная торговля полностью безопасна – вы не рискуете собственными деньгами. У многих вопросы вызывает размер стартового депозита. Особенно это важно, если нужно протестировать одну из стратегий. Обычно размер устанавливается самостоятельно во время регистрации аккаунта. Количество демо-счетов также не ограничивается. Правда, если вы утратите пароль, вряд ли его можно будет восстановить. Опытные трейдеры нередко используют несколько виртуальным счетов, чтобы выбрать подходящую стратегию.
Как открывается демо-счет?
Процедура открытия демо-счета несложная, поэтому такой возможностью пользуются даже опытные трейдеры. Это займет несколько минут. Иногда для демо-счета нужно скачать торговый терминал и открыть свой аккаунт, а иногда – зарегистрироваться на сайте брокера перед скачиванием. Условия могут отличаться, но они предельно просты.
Многим нравится форекс демо счет онлайн. Очень удобно зайти в него через личный кабинет или торговый терминал. По функционалу и условиям торговли он также не отличается от реального счета. На все демо-счета настоящие котировки поступают без задержек. Владелец демо-счета может пополнять виртуальный счет, если начальный депозит уменьшился и для будущей торговли средств недостаточно. Но нередко размер депозита устанавливается изначально. Можно также менять и указывать требуемое кредитное плечо.
Есть возможность отслеживать историю торговли и анализировать ситуацию. Однако при пользовании учебным счетом нельзя вносить или снимать реальные средства – это всего лишь виртуальная возможность попробовать свои силы на форекс. Зато открытие и обслуживание подобных счетов полностью бесплатное.
Демонстрационный счет – хороший и простейший способ оценить свои возможности и увидеть реальную картину торговли на валютном рынке Форекс. Принципы работы идентичны реальному счету, а вы не тратите никаких денег.
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