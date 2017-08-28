Условия работы с демо-счетом на рынке Форекс

Открыть форекс демо-счет достаточно просто. Это виртуальные деньги, которые с успехом заменяют реальные. Их выгодно использовать, если вы только начинаете работать с Форексом или желаете испытать новую стратегию. Условия не отличаются от действительных. Открытие и обслуживание демо-счета бесплатны, а его срок действия не ограничен. Однако начинающим трейдерам рекомендуется переходить на реальный через 30 дней.



Такая виртуальная торговля полностью безопасна – вы не рискуете собственными деньгами. У многих вопросы вызывает размер стартового депозита. Особенно это важно, если нужно протестировать одну из стратегий. Обычно размер устанавливается самостоятельно во время регистрации аккаунта. Количество демо-счетов также не ограничивается. Правда, если вы утратите пароль, вряд ли его можно будет восстановить. Опытные трейдеры нередко используют несколько виртуальным счетов, чтобы выбрать подходящую стратегию.



Как открывается демо-счет?