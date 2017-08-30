Поиск и сбор нужных мэйлов
Существует довольно много различных бизнес задач, когда необходимо собрать оперативно базу мэйлов. К сожалению, процесс сбора трудоемкий. Если же заказывать эту услугу у специализированных компаний, то, довольно часто, полученный результат может сильно не соответствовать вашим ожиданиям.
Представляем «умного» парсиг бота!
Где и как его можно использовать?
Например:
- Конкурс или тендер: нужно найти как можно больше потенциальных участников.
- Оперативная закупка оборудования или комплектующих: нужно собрать базу мэйлов потенциальных поставщиков.
- Проведение выставки или конференции: нужно найти как можно большее количество участников.
- Поиск потенциальных клиентов.
- Поиск партнеров.
Именно для этого наш сервис и был разработан, чтобы упростить жизнь менеджерам по продажам, PR менеджерам, маркетологам, менеджерам партнерских отделов и многим другим группам наш сервис понравится!
Наш сервис умеет обходить запреты на индексацию, отлично работает на страницах с большим количеством javascriptа.
Endurance предлагает бесплатное облачное решение!
Уникальный облачный сервис по поиску мэйлов.
Сервис очень прост и удобен в работе!
Вам достаточно написать запрос, указать количество мэйлов, которое вы хотите найти, количество страниц для парсинга и время на поиск в мс (1 с..= 1000 мс)
После чего нажимаете Search. Внизу сразу отображается ориентировочное время для поиска.
По результату на странице будут выведены все мэйлы, которые нашел наш бот.
Все просто и интуитивно понятно.
Для того, чтобы получить большее количество мйэлов, мы рекомендуем указывать запросы через «;», а также ставить время для поиска больше и количество Google страниц не менее 5.
Сервис полностью облачный и не требует никаких установок или скачиваний.
Попробовать работу бота можно на странице:
http://old.endurancerobots.com/aktivnyj-chatbot/
Демо видео для тех, кому лень читать)
Имеется коммерческая версия.
Подробности по тел: 89162254302 или по email: gf@EnduranceRobots.com
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