Поиск и сбор нужных мэйлов

Существует довольно много различных бизнес задач, когда необходимо собрать оперативно базу мэйлов. К сожалению, процесс сбора трудоемкий. Если же заказывать эту услугу у специализированных компаний, то, довольно часто, полученный результат может сильно не соответствовать вашим ожиданиям.



Представляем «умного» парсиг бота!

Где и как его можно использовать?

Конкурс или тендер: нужно найти как можно больше потенциальных участников.

Оперативная закупка оборудования или комплектующих: нужно собрать базу мэйлов потенциальных поставщиков.

Проведение выставки или конференции: нужно найти как можно большее количество участников.



Поиск потенциальных клиентов.



Поиск партнеров.



Endurance предлагает бесплатное облачное решение!

Уникальный облачный сервис по поиску мэйлов.

Однако кроме оперативных бизнес задач есть и те, которые нужно решать перманентно, к таким задачам можно отнести:В этом случае возникает задача постоянно искать мэйлы и добавлять в базу. Все это очень сложный и затратный процесс.Именно для этого наш сервис и был разработан, чтобы упростить жизнь менеджерам по продажам, PR менеджерам, маркетологам, менеджерам партнерских отделов и многим другим группам наш сервис понравится!Наш сервис умеет обходить запреты на индексацию, отлично работает на страницах с большим количеством javascriptа.Сервис очень прост и удобен в работе!Вам достаточно написать запрос, указать количество мэйлов, которое вы хотите найти, количество страниц для парсинга и время на поиск в мс (1 с..= 1000 мс)После чего нажимаете. Внизу сразу отображается ориентировочное время для поиска.По результату на странице будут выведены все мэйлы, которые нашел наш бот.Все просто и интуитивно понятно.Для того, чтобы получить большее количество мйэлов, мы рекомендуем указывать запросы через «;», а также ставить время для поиска больше и количество Google страниц не менее 5.Сервис полностью облачный и не требует никаких установок или скачиваний.Имеется коммерческая версия.Подробности по тел: 89162254302 или по email: gf@EnduranceRobots.com