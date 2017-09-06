Российско-норвежская конференция по рыболовству пройдет в Архангельске

Архангельская область >> Бизнес >> 06.09.2017

Деловая программа Маргаритинской ярмарки включает проведение российско-норвежской научной конференции об организации прибрежного любительского рыболовства. Она состоится 22 сентября с участием норвежской делегации, в состав которой входит Генконсул Норвегии в Мурманске Э. Сведал.

Российскую сторону представит замруководителя ФА по рыболовству П. Савчук и губернатор Архангельской области И. Орлов. Также запланировано участие членов комитета парламентской ассоциации Северо-Запада РФ по рыболовству.

Главными вопросами в ходе обсуждения станут принципы управления морскими биоресурсами, взаимодействие нацсистемы управления с местными органами власти и бизнес-сообществом, особенности в регулировании рыболовства в прибрежных коммунах Норвегии.

Внимание уделят любительскому рыболовству – принципам его организации, использования, в том числе для развития туризма. Для туризма Норвегия является центром притяжения, особенно если люди увлекаются морской рыбалкой. По этой причине опыт королевства может пригодиться российским партнерам. Сейчас Архангельская область большое внимание уделяет продвижению туристических направлений на внутреннем и внешнем туристическом рынке. Море и рыбный промысел – это то, чем регион может гордиться и использовать как акцент для туристических экскурсионных направлений.

Министр торговли и АПК Архангельской области И. Бажанова, рассказала, что для региона конференция будет особенно интересна. На ней российская сторона постарается перенять передовой опыт норвежской в рамках переговоров, неформальных бесед и неофициальной культурной программы.

Напомним, что Маргаритинская ярмарка каждый год проходит в Архангельске. В ее программе проводятся конференции, дискуссии на темы экономического развития и инвестиционной привлекательности.





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