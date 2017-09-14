Оценка условий труда одного сотрудника кондитерской фабрики Вологды обошлась в 1500 тыс. руб.

Вологодская область >> Бизнес >> 14.09.2017

К 2019 г все работодатели России должны провести спецоценку условий труда сотрудников на своих предприятиях. Теперь этого требует федеральный закон. В Вологодской области такую экспертизу провела половина организаций, и кондитерская фабрика в том числе.

Закон о спецоценке условий труда работодателями вышел 3 года назад. Оценка проводится с целью установить реальное состояние конкретного рабочего места каждого работника, имеются ли вредные факторы. Это может помочь работодателю создать комплекс мероприятий, позволяющих устранить влияние негативных факторов. Работодателям такое новшество по душе не пришлось, та как это лишние время, лишние траты времени и денег, а потом еще работа над устранением недостатков. Но пойти на это нужно было, чтобы избежать несчастных случаев на рабочих местах и жалоб со стороны сотрудников на несоответствие условий труда действующему законодательству.

В результате могут поменяться технические меры к рабочему месту и оборудованию. Сотрудник, чья работа считается вредной, а устранить негативное влияние нельзя, может получить доплату и дополнительные дни отпуска.

Процедура оценки начинается с заказа у аттестованной в Минтруда фирмы экспертизы рабочих мест. Представитель фирмы приходит на предприятие, проводит обследование, замеряет показатели. К примеру, на кондитерской фабрике в цехе по производству драже эксперты замеряли уровень пыли и шума работающего оборудования.

Полученные данные анализируются на основе проведенных лабораторных анализов. Эти данные сравниваются с нормативными. В среднем оценка экспертом одного рабочего места обходится в 1500 руб. Это большая сумма, но она окупается позже, потому что на правильно оснащенных рабочих местах люди не болеют, а значит, не берут больничные, за которые приходиться платить предприятию.

Напомним, что если предприятие до 2019 г не сделает оценку, ему грозит штраф 5-10 тыс. руб. для должностных лиц и 80 тыс. руб. - для юридических.





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