24 предпринимателя НАО претендуют на гранты по 500 тыс. руб.

Ненецкий автономный округ >> Бизнес >> 20.09.2017

В ненецком Центре развития бизнеса завершился прием заявок от предпринимателей-новичков на получение грантов из казны округа. Бизнесмены предлагают свои проекты, и таких за месяц подачи заявок оказалось 24. Сумма финансирования, которая нужна для запуска проектов - более 15 млн руб., из которых собственные вложения должны составить 3,2 млн руб.

На господдержку из региональной казны рассчитывают предприниматели Нарьян-Мара, Омы, п. Искателей, Неси, Нижней Пеши и Красного. Они представили стартапы в области организации туристического бизнеса (открытие турбазы, мини-хостела), открытие производственного цеха для переработки древесины, открытие частной пекарни, кафе, суши-бара, кабинета хирурга, станций техобслуживания транспортных средств.

Прием заявок закрыт 15 сентября, и сейчас все поступившие бизнес-проекты находятся на рассмотрении комиссии. В частности, проверяется полнота представленных сведений, проекта документов и мн. др. Итоги конкурса собираются подвести до конца сентября.

Одним из необходимых условий конкурса является предпринимательство на территории Ненецкого округа. Претендент должен иметь бизнес-план, располагать собственными средствами на реализацию проекта (не меньше 15% от размера гранта). Одному предпринимателю, в случае одобрения его заявки, могут выделить 500 тыс. руб. Но сумма может быть больше, если учредителями предприятия, претендующего на получение финансовой поддержки, являются лица из приоритетной целевой группы. В этом случае сумма гранта может быть до 1 млн руб.

Приоритет в выборе будет отдаваться социальным проектам, которые способны закрыть дефицитную нишу в обеспечении товарами или услугами в регионе. Также это должны быть финансово перспективные проекты, которые будут приносить доход казне округа в виде налоговых отчислений.





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