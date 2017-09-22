УФАС Мурманской области обвинило власти в нарушение Закона о приватизации

С 2016 г УФАС имеет право на выдачу предупреждений об устранении последствий нарушения - требовать возвращения имущества обратно в казну муниципалитетов. Предупреждения уже выданы в Александровске, где контрольно-счетной палатой обнаружено около 60 помещений, проданных незаконно.



М. Полищук, начальник отдела контроля Мурманского УФАС РФ, рассказала, как органы местного самоуправления и власти стараются обойти Закон о приватизации.



По нормам закона муниципальное и госимущество должно продаваться только на аукционе или путем публичного предложения, но власти идут другим путем - дают согласие о закреплении объекта за МУП, а после МУП просит у них разрешение на продажу и без торгов продает.

В любом случае без публичных процедур привлекать покупателей нельзя, поэтому реализация имущества без открытого аукциона - это нарушение ст. 15 Закона о защите конкуренции. Ответственный в этом случае собственник объекта, т. е. администрация.



УМПП "Жилкомхоз" Александровска уже получило предупреждение. За ним в 2015 г администрация закрепила 3 объекта: административное здание, производственное здание, гараж. "Жилкомхоз" их не использовал, а денег на содержание не имел, поэтому попросил согласия на продажу объектов для так называемого финансового оздоровления предприятия.



В результате часть помещений продали по цене ниже балансовой стоимости, а у покупателя "Гранит-Автоне", как оказалось, нет денег на покупку, а договор купли-продажи оформлен с рассрочкой выплат на 5 лет. Такие выплаты малыми суммами малоэффективны, поэтому ни о каком финансовом оздоровлении речь не идет.



УФАС предупредило, что примет меры по устранению последствий нарушения и проведет проверки всего реализованного госимущества в регионе.

