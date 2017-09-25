Маргаритинская ярмарка: "Пятерочка" откроет магазин в магазине

На деловой программе Маргаритинской ярмарки прошла дискуссия на тему формирования и развития региональной производственной и логистической инфраструктуры. Модератором дискуссии выступила И. Рыкова, руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина РФ и член рабочей группы Минсельхоза по разработке программы строительства логистических центров продовольствия и сельскохозяйственной продукции.



В диалоги участвовали отраслевые эксперты: председатель совета союза потребительских обществ России Д. Зубов, директор Ассоциации технопарков и кластеров А. Шпиленко, директор проектного офиса "Северный завоз" Ю. Зворыкина и профессор Института экономики РАН И. Стариков.



Маргаритинскя ярмарка - не место для торговли, обмена услугами и товарами. Это стало местом для обмена знаниями. Тематика дискуссий позволяет привнести новый опыт, технологии, знания в данную сферу деятельности. В розничной торговле возрастает доля крупных сетей. Их политика закупок не предусматривает вовлечения местной продукции в широком ассортименте. Региональные производители от этого страдают, потому что не имеют возможности продавать свои местные продукты через местные магазины. Они вынуждены торговать ими в мелких магазинах или на рынке.



Задача потребкоопераций - продвигать местную продукцию. Сейчас разработана программа для "Пятерочки". Это программа магазина в магазине. Потребительская кооперация получит право открывать в "Пятерочке" свои магазины. Это не поставить свои продукты на полки, а открыть свой магазин, который будет функционировать отдельно. Такой способ позволит работать МСП и отвечать за качество продукции, которую они поставляют. С супермаркетами не нужно вступать в войну, а нужно найти способ выгодного сотрудничества.

