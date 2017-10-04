В ДК "Арктика" Нарьян-Мара прошла ярмарка "Для тех, кто сердцем молод"

Ненецкий автономный округ >> Бизнес >> 04.10.2017

Мероприятие посвятили Международному Дню пожилого человека. Организатором впервые выступила НКО, выигравшая соответствующий грант, - "Анимационная студия "Ангел". Ей помогал Департамент по взаимодействию с органами самоуправления и внешним связям округа.
Проекты, мастер-классы и инициативы представили 13 общественных организаций НАО. Их площадки располагались в фойе Дворца культуры.

Только за 3 часа работы ярмарки, ее посетили около 1 тыс. человек. Ярмарка была посвящена проектам для пожилых людей, но много интересного нашла для себя и молодежь и даже дети.

Руководитель "Ангела" С. Ладыкин отметил, что, популярностью пользовалась площадка Общества инвалидов, где проводились мастер-классы по играм. Не осталась без внимания битва частушечников и соцпроект Федерации современного танцевального спорта Нарьян-Мара В. Ткачук по обучению пожилых людей бальным танцам. Проект получил средства окружной казны по результатам конкурса грантов. Интерес также вызвала акция добра - возможность позвонить в любую точку страны бесплатно. Все желающие звонили друзьям и родственникам, чтобы поздравить их с Днем пожилого человека.

Творческая студия "Чудоручки", "Сахалин", "Мирный" провели мастер-классы по рукоделию, а профучилище учило выпекать блины. Организация Нарьян-Мар и подопечные Пустозерского интерната для престарелых представили свой совместный проект "Пески времени". Они рисовали картины песком.

Также на площадке ярмарки проводили бесплатные консультации сотрудники Ассоциации юристов РФ, и комитета информатизации Аппарата Администрации округа. Работники Аппарата помогали людям зарегистрироваться на Портале госуслуг, консультировали по вопросам получения услуг в электронном виде, чтобы лишний раз не выходить из дома.





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