В 2018 г в Коми создадут Центр поддержки предпринимательства

Решение об открытии регионального центра было принято на рабочем совещании Госсовета республики, посвященном госпрограмме "Развитие экономики". Об этом рассказала министр экономики РК М. Анисимова.



На площадке Центра поддержки предпринимательства объединят такие институты, как Микрокредитная организация, Гарантийный фонд, МФЦ для бизнеса, Бизнес-инкубатор, приемная по вопросам защиты прав предпринимателей, Центр инноваций соцсферы, "Комиагролизинг", информационно-маркетинговые центры.



Деньги на создание Центра выделят в рамках подпрограммы "Малое и среднее предпринимательство в РК".



Теперь начинающие предприниматели могут получить полную информацию по интересующим вопросам в одном месте, а не ездить по разным инстанциям. Здесь можно будет решить вопросы от получения кредита до оформления земельного участка.



В рамках подпрограммы реализуют проект со статусом приоритетного "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его задача - обеспечить работой 15,5 тыс. человек, оказать помощь 7,8 тыс. предпринимателям. Программу планируют реализовать в период 2017-2019 гг., с пролонгацией до 2020 г.



На развитие инфраструктуры поддержки в этом году на 19,6 млн руб. увеличил уставный капитал "Гарантийного фонда РК", что дало возможность сохранить этот институт, увеличив в 2 раза объем и количество выданных поручительств.



Увеличен на 2,7 млн руб. уставной капитал "Микрокредитной организации РК", благодаря чему теперь есть возможность предложить 46 микрозаймов, сохранив отношение общего объема микрозаймов к капитализации в районе 70%.



В 2017 г имущественная поддержка Республиканского бизнес-инкубатора была предоставлена 8 предпринимателям, создавшим 13 рабочих мест.

